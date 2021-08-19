Чуть ли не каждый регион этой страны Балканского полуострова обеспечит невероятными воспоминаниями об отдыхе: культурный Крит, замечательный Родос, потрясающая Кефалония и другие. Travel 24 выделяет самые интересные места, которые вы обязаны увидеть.

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Самые известные греческие острова, которые стоит посетить

Крит



Отдых на Крите вы запомните надолго / Фото Sofia adventures

Это олицетворение всех греческих островов. Здесь белоснежные пляжи сочетаются с красивыми населенными пунктами. Особое внимание советуем уделить Херсониссосу. Портовый городок славится большим количеством кафе на набережной с вкусной местной кухней и великолепными видами. Здесь вы найдете и развлечения для всей семьи, такие как CretAquarium, где проживают морские животные (в том числе черепахи и акулы), или один из крупнейших аквапарков на Крите WaterCity, где будет интересно как детям, так и взрослым. А как будет еще свободный день, то обязательно посетите не менее красивый город Ханья.

Родос



Родос поразит своей архитектурой / Фото Rhodes-island

Остров, известный также как столица Додеканеса, впечатляет. Солнечные ванны на песчаных пляжах Агате в бухте под крепостью Фараклос, водные лыжи и пляжные бары в Фалирки, прогулки густыми лесами или извилистыми улицами Старого города, виндсерфинг, римская баня - лишь маленькая часть того, что может предложить туристу живописный Родос.

Корфу



Посетите невероятный остров Корфу / Фото Touroko

Корфу – популярный среди посетителей остров Греции. Его исторические дворики, выложенные брусчаткой улочки и залитые солнцем пляжи привлекают всех. Площадь Спианада и Венецианская крепость в старом городе Кампьелло поможет окунуться в историю острова. Не забывайте и о море с пляжами – советуем Палеокастрицы со скалами и пещерами, семейный Агиос Георгиос или "золотистый" Маратиас.

Кефалония



Кефалония поразит своими пляжами / Фото Pinterest

Находясь там, туристам кажется, что это кадры из фильмов, а не реальность. Столица Аргостоли привлекает тавернами и кофе. А живописная сельская местность вблизи гармонично сочетается с пляжами и голубой водой под бокал местного вина. Не едьте с Кефалонии, если не посетили пещеру Мелиссани на восточном побережье, где есть красивое озеро, которое в древности почитали греки.

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Скиатос



Живописный греческий остров Скиатос / Фото Pinterest