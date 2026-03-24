Суперники готуються до гри, а от у гостей міста, яке вже назвали найкращим у Європі для літнього відпочинку, є час вивчити його – а це таки варто зробити. За матеріалами visitvalencia.com розповідаємо про все докладніше.

Що подивитись у Валенсії, де відбудеться матч Україна – Швеція 26 березня?

Валенсія – третє за населенням місто Іспанії, розташоване на узбережжі Середземного моря. Тут дуже багато сонячних годин – у середньому понад 340 на місяць, а у березні та квітні температура вдень тримається на рівні близько 20 градусів, ідеальному для прогулянок.

Саме тут, на рисових полях навколо озера Альбуфера, у середині XIX століття народилась паелья. А ще це Місто науки та мистецтв – буквально, адже головна архітектурна атракція Валенсії – Сіудад де лас Артес і лас Сьєнсіас, футуристичний комплекс із 6 споруд авторства архітектора Сантьяго Калатрави.

Будівлі нагадують скелет кита, людське око і гігантські кристали – здатне вразити видовище. А всередині – Oceanogràfic, найбільший акваріум Європи з понад 45 тисячами морських тварин у 9 підводних павільйонах, а також IMAX-кінотеатр, планетарій і музей науки.

Старий район Сьютат Велья має понад 2000 років історії – тут готична і мавританська архітектура, вузькі вулички, безліч церков і таверн. Ворота Торрес де Серрано – готична брама XIV століття та колись головний вхід до міста – зараз є однією з найцінніших туристичних пам'яток Іспанії. З їхньої вершини відкривається одна з найкращих панорам на старе місто.

І не забудьте відвідати Меркат Сентраль – один із найбільших критих ринків Європи з куполом у стилі модерн, де торгують свіжою рибою, м'ясом, фруктами й валенсійськими делікатесами. Поряд розташована Ллотха де ла Седа, "Шовкова біржа", зведена у XV столітті й занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме тут усередині є знаменита зала з витими колонами, що нагадують пальмовий гай.

Валенсія – чи не найкраще місто Європи для відпочинку

Якщо залишиться час, зверніть увагу на 9-кілометровий парк Турія, зведений на місці річки, яку прибрали з центру міста після катастрофічної повені 1957 року. Це найдовший міський парк Іспанії, уздовж нього можна пройти або проїхати велосипедом від середньовічного центру до Міста науки.

Залишайтеся після футболу ще бодай на день, і зможете спокійно відвідати пляж у районі Кабаньяль. Він за 15 хвилин від центру, і тут справжній рай – золотий пісок, прозора вода і ресторани з морепродуктами просто на набережній.

Важливо знати! Матч збірних України та Швеції з футболу відбудеться 26 березня на Естадіо Сьютат де Валенсія, початок о 21:45 за Києвом, як вказує портал uaf.ua. Це півфінальне протистояння плей-оф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року.

