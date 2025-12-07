Фахівці з подорожей стверджують, що Севілья в Іспанії – це найкраще місто для теплої мандрівки у січні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Монако і не тільки: найкрасивіші міста, де проводять гонки Формули-1

Куди поїхати у відпустку взимку?

Місто відоме своєю культурою, історією та дивовижною атмосферою. За даними The Diary of a Nomad, на січень у Севільї припадає лише близько шести днів дощу. Зазначається, що січень – це ідеальний час для відвідування міста.

"Севілья – столиця Андалусії та одне з найсонячніших місць у Європі. Навіть у січні температура повітря дуже м'яка. Крім того, ви зможете уникнути натовпів у високий сезон (квітень – червень) та екстремальної спеки в низький сезон (липень – серпень)", – йдеться у статті.



Севілья / Фото Pexels

Одне з обов'язкових занять під час перебування в Севільї – відвідати шоу фламенко. Культовий стиль іспанської музики та знаменитий танець – це досвід, який ви не можете пропустити, перебуваючи в Севільї.

Що стосується їжі, то обов'язково спробуйте всесвітньо відомі іспанські тапас. Незалежно від того, чи хочете ви перекусити чи скуштувати традиційні страви іспанської кухні, серед цих смачних невеликих страв кожен знайде щось для себе.

У місті є безліч визначних пам'яток. Однією з них є Plaza de España – велика площа в парку Марія-Луїза, яка популярна серед туристів.

Які напрямки варто розглянути для відпочинку?