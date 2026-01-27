Барселона вважається найдорожчим містом Іспанії за рівнем життя, пише Lonely Planet. Якщо не планувати бюджет заздалегідь, то витрати на подорож можуть швидко зрости. Та якщо знати кілька перевірених лайфхаків, то можна відпочити економно. Квитки на популярні пам’ятки варто бронювати за 2 – 3 місяці до поїздки, щоб уникнути різких стрибків цін.

Якими є витрати в Барселоні?

Ліжко в хостелі – 55 євро;

Номер на двох – від 170 євро;

Апартаменти з кухнею – 220 євро;

Разовий квиток на транспорт – 3 євро;

Кава – 1,50 євро;

Сендвіч – 5 євро;

Вечеря на двох – 40 євро;

Келих пива – 4 євро.

Як заощадити під час подорожі?

Замість таксі – обирайте Aerobus

Поїздка з аеропорту на таксі обійдеться у 35 євро, а квиток на Aerobus у дві сторони коштує 13 євро. Курсує автобус з обох терміналів та зупиняється на площі Каталонії, Іспанії та університету.

Візит на першу неділю місяця

У цей день багато музеї Барселони можна відвідати безкоштовно. Серед них – музей Пікассо, Національний музей мистецтва Каталонії, Морський музей, замок Монжуїк та інші.

Помешкання поза центром

Історичний центр Барселони досить дорогий, тому краще зупинитися в районах Грасія, Побле-Сек чи Побленоу. Ще дешевшим вийде оренда апартаментів у Сантсі, Лес-Кортс та Клоті.



Житло варто вибирати поза центром / Фото Pexels

Користуйтеся громадським транспортом

Мандрівники радять купляти проїзний на 10 поїздок чи разові квитки для тих, хто не планує багато їздити. Активним туристам підійде Barcelona Pass з безкоштовними входами в музеї. Ціна стартуватиме від 59 євро.

Оренда хостелу чи готелю

У Барселоні дешевшим може бути готель чи хостел, бо до короткострокової оренди в місті ставляться негативно. Оренда апартаментів на Airbnb може вийти дорожчою.

Влаштуйте пікнік

У парку Сьютаделла, на пляжі чи на Монжуїку місцеві їдять часто просто неба. Достатньо лише купити продукти на базарі й поїсти замість походу в ресторан.

Обирайте Menu del Dia

Обідні комплексні меню включають дві страви, напій та десерт. Порції хоч і невеликі, але цього стане, щоб наїстися. Коштує такий обід від 10 до 20 євро.

Купуйте тапаси та пінчос

Невеликі закуски – чудовий варіант для бюджетного перекусу. Ціни на них стартують від 1 євро, а різноманіття здатне вразити.

Ходіть на безкоштовні екскурсії

Ознайомитися з містом можна цілком безкоштовно завдяки Free walking tours. Проте наприкінці прийнято залишати чайові.

Куди ще поїхати в Іспанії?

Андалусія приваблює туристів у міжсезоння завдяки м'якому клімату та відсутності натовпів, пропонуючи спокійну та автентичну атмосферу, пише Daily Mail. Регіон славиться мальовничими білими селами, архітектурними пам'ятками та культурними локаціями, такими як Альгамбра, Реал Алькасар-де-Севілья та Площа Іспанії в Севільї.

