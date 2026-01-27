Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Makarevych.ua.

Оренда авто за кордоном: про що повинні знати туристи?

Тревел-блогерка Марія Себова рекомендує раніше бронювати автомобіль у міжнародних компаніях, адже ви менше заплатите за оренду. Якщо ж брати машину у локальних компаній безпосередньо на місці, ціна може бути непередбачуваною, інколи дорожче, інколи дешевше, але ризик залишитися без авто високий. Особливо в сезон, коли вільні авто розбирають швидко, а залишаються лише дорогі моделі або машини з механічною коробкою передач.

Що варто знати про оренду авто за кордоном: дивитись відео

Бронювати в день подорожі – це завжди ризиковано. Авто може просто не бути, або його вартість буде значно вищою. Плануйте заздалегідь, щоб ваші поїздки за кордоном були комфортними та без стресу.

Перед поїздкою переконайтеся, що у вас є право орендувати автомобіль у країні призначення. Вік для оренди часто коливається від 18 до 25 років, а водії до 25 можуть платити додатково, зазначається у Europacar.

Також потрібен мінімум рік досвіду водіння. Обов'язково візьміть всі документи: водійські права, паспорт, рахунок за комунальні послуги або банківську виписку з вашою адресою, кредитну картку, якою оплачуєте оренду, і за потреби міжнародне посвідчення водія.

Подбайте про страхування франшизи заздалегідь. Базове покриття зазвичай включене, але додаткові ризики, як пошкодження кузова, лобового скла чи шин можуть потребувати окремої страховки. Також підготуйтеся до водіння в чужій країні: ознайомтеся з правилами дорожнього руху, обмеженнями швидкості, знаками та місцевим стилем водіння.

Які ще поради повинні знати туристи?