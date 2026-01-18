Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Які речі варто завжди мати при собі під час польоту?
Дружина пілота поділилася трьома речами, які варто носити в літаку, незалежно від погоди або тривалості польоту. Експертка з подорожей Лорі, яка має понад 300 000 підписників в інстаграмі, дає поради, щоб подорожі були комфортними та безтурботними.
Обирайте зручне взуття / фото Canva
Вона радить обирати речі, які можна "нашаровувати" і знову носити під час відпустки, щоб менше пакувати і легко адаптуватися до різної температури в літаку та поза ним. За її словами, три найзручніші предмети одягу для польоту є:
- Светр або джемпер – комфортний протягом годин, можна обернути навколо талії або накинути на плечі, якщо стає тепло.
- Зручне взуття з підтримкою стопи – допомагає легко пересуватися по аеропорту та під час поїздок.
- Еластичні штани – підходять і для повсякденного, і для більш стильного образу, забезпечують комфорт та контроль температури.
Залежно від тривалості польоту, туристи на платформі Reddit порадили взяти компресійні шкарпетки, щоб ноги не набрякали. Також, якщо ви берете будь-які прикраси або інші цінні речі, обов'язково покладіть їх у ручну поклажу, а не в зареєстрований багаж.
Які поради повинні знати туристи?
Корисно буде дізнатись про 10 порад під час подорожі, що значно полегшать поїздку. Наприклад, не намагайтеся робити щось лише заради того, щоб "вписатися". Беріть участь у заходах і спілкуйтеся, але дотримуйтеся того, що вам справді комфортно.
Також прочитайте, як підготуватись до поїздки за кермом. Одним із правил є мінімізувати швидку їзду, адже вона вона не лише небезпечна, а й виснажує швидше.