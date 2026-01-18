Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які речі варто завжди мати при собі під час польоту?

Дружина пілота поділилася трьома речами, які варто носити в літаку, незалежно від погоди або тривалості польоту. Експертка з подорожей Лорі, яка має понад 300 000 підписників в інстаграмі, дає поради, щоб подорожі були комфортними та безтурботними.

Обирайте зручне взуття / фото Canva

Вона радить обирати речі, які можна "нашаровувати" і знову носити під час відпустки, щоб менше пакувати і легко адаптуватися до різної температури в літаку та поза ним. За її словами, три найзручніші предмети одягу для польоту є:

Светр або джемпер – комфортний протягом годин, можна обернути навколо талії або накинути на плечі, якщо стає тепло.

– комфортний протягом годин, можна обернути навколо талії або накинути на плечі, якщо стає тепло. Зручне взуття з підтримкою стопи – допомагає легко пересуватися по аеропорту та під час поїздок.

– допомагає легко пересуватися по аеропорту та під час поїздок. Еластичні штани – підходять і для повсякденного, і для більш стильного образу, забезпечують комфорт та контроль температури.

Залежно від тривалості польоту, туристи на платформі Reddit порадили взяти компресійні шкарпетки, щоб ноги не набрякали. Також, якщо ви берете будь-які прикраси або інші цінні речі, обов'язково покладіть їх у ручну поклажу, а не в зареєстрований багаж.

