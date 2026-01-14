Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Всі речі під контролем: хитрощі мандрівників, щоб нічого не втратити в дорозі

Чого слід уникати у готелях та чому?

Досвідчений мандрівник Деніз Маккейб розповів про один предмет, який не слід використовувати у ванній кімнаті готельного номера. Хоч безкоштовні туалетні засоби готелю здаються багатьом туристам частиною комфорту та маленькою розкішшю, експерт застерігає від їх використання.

Не варто використовувати багаторазові засоби гігієни у готелях / фото Canva

Багато готелів використовують багаторазові шампуні, кондиціонери та гелі для душу, частково через екологічні міркування. Проте, після кількох заправок пляшки можуть стати сумнівними за якістю та безпечністю. Деніз пояснює, що деякі дозатори могли містити дивні суміші або мати неприємний запах і текстуру, а в окремих випадках – навіть небажані речовини.

Водночас він зазначає, що є й безпечні варіанти: дозатори, які надійно закриті і доступ до яких має лише персонал готелю, зазвичай контролюються та рідко піддаються фальсифікації.

Щоб уникнути ризику, експерт радить мандрівникам використовувати власні невеликі пляшки з шампунем, кондиціонером та гелем для душу. Це також дає змогу уникнути раптової зміни бренду чи формули, яка може дратувати шкіру або шкіру голови, що особливо важливо для людей з чутливою шкірою або алергією.

Дивіться також Такі гості дратують: які питання персонал готелю ненавидить найбільше

Інші фахівці з готельного бізнесу на платформі Apartament Therapy також поділилися власними порадами щодо безпеки та гігієни в готельних номерах. Один колишній працівник курорту повідомив, що економки іноді використовують одну й ту ж ганчірку для прибирання унітазу та інших предметів, що викликає стурбованість щодо гігієни.

Також відзначено, що деякі готельні працівники обмежені у своїх обов'язках і не розбирають ліжка повністю, а лише застеляють їх, що зменшує контроль за чистотою постільної білизни. Це підкреслює, що гостям слід бути уважними до гігієнічних умов у номерах.

Які ще поради повинні знати мандрівники?