Колишній слідчий з авіакатастроф розповів, яке місце в літаку вважається найбезпечнішим – і це не 11А, зазначає Mirror.

Яке місце у літаку є найбезпечнішим?

Грегорі Фейт, колишній слідчий Національної ради з безпеки на транспорті США, пояснив, що багато пасажирів обирають місця через зручність або близькість до виходу, але справжня безпека залежить від того, наскільки швидко можна дістатися до виходу в разі аварії.

Історія з місцем 11А стала популярною після того, як Рамеш Вішваш Кумар вижив у катастрофі Boeing 787 Dreamliner Air India в Ахмедабаді, а всі інші пасажири загинули.

Місця біля аварійного виходу вважаються найбезпечнішими / фото Canva

За словами Фейта, найкращим варіантом є місця поруч із аварійними виходами: передніми або задніми, а також над крилами. Важливо знати своє розташування відносно виходів, бо під час аварії ви можете опинитися в темряві, перевернуті або змушені повзати до виходу.

Попри всі страхи, комерційні авіаперельоти надзвичайно безпечні. За даними Массачусетського технологічного інституту, ймовірність загибелі на комерційному рейсі у 2018 – 2022 роках становила близько 1 на 13,7 мільйона, що набагато менше, ніж ризик потрапити під блискавку (1 з 15 300). Іншими словами, шанс пережити політ значно більший, ніж потрапити в серйозну авіакатастрофу.

Тому! Не варто панікувати, якщо місце не біля аварійного виходу. Взагалі, шанси на авіаційну катастрофу надзвичайно низькі, але безпека все ж залежить від типу аварії. Не існує універсально "найбезпечнішого місця" в літаку, адже все залежить від конкретної ситуації, наприклад:

Delta 191 – найбільше жертв у передній частині літака, ніс отримав основний удар.

– найбільше жертв у передній частині літака, ніс отримав основний удар. Asiana 214 – хвостова частина відлетіла, загинули люди в останніх рядах.

– хвостова частина відлетіла, загинули люди в останніх рядах. American 965 – вижили лише пасажири над криловою частиною, найміцнішою ділянкою літака.

