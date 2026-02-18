Колишній слідчий з авіакатастроф розповів, яке місце в літаку вважається найбезпечнішим – і це не 11А, зазначає Mirror.
Яке місце у літаку є найбезпечнішим?
Грегорі Фейт, колишній слідчий Національної ради з безпеки на транспорті США, пояснив, що багато пасажирів обирають місця через зручність або близькість до виходу, але справжня безпека залежить від того, наскільки швидко можна дістатися до виходу в разі аварії.
Історія з місцем 11А стала популярною після того, як Рамеш Вішваш Кумар вижив у катастрофі Boeing 787 Dreamliner Air India в Ахмедабаді, а всі інші пасажири загинули.
Місця біля аварійного виходу вважаються найбезпечнішими / фото Canva
За словами Фейта, найкращим варіантом є місця поруч із аварійними виходами: передніми або задніми, а також над крилами. Важливо знати своє розташування відносно виходів, бо під час аварії ви можете опинитися в темряві, перевернуті або змушені повзати до виходу.
Попри всі страхи, комерційні авіаперельоти надзвичайно безпечні. За даними Массачусетського технологічного інституту, ймовірність загибелі на комерційному рейсі у 2018 – 2022 роках становила близько 1 на 13,7 мільйона, що набагато менше, ніж ризик потрапити під блискавку (1 з 15 300). Іншими словами, шанс пережити політ значно більший, ніж потрапити в серйозну авіакатастрофу.
Тому! Не варто панікувати, якщо місце не біля аварійного виходу. Взагалі, шанси на авіаційну катастрофу надзвичайно низькі, але безпека все ж залежить від типу аварії. Не існує універсально "найбезпечнішого місця" в літаку, адже все залежить від конкретної ситуації, наприклад:
- Delta 191 – найбільше жертв у передній частині літака, ніс отримав основний удар.
- Asiana 214 – хвостова частина відлетіла, загинули люди в останніх рядах.
- American 965 – вижили лише пасажири над криловою частиною, найміцнішою ділянкою літака.
Які ще поради повинні знати мандрівники?
Цікаво дізнатись, які речі завжди варто брати у літак та чому. Наприклад, еластичні штани – підходять і для повсякденного, і для більш стильного образу, забезпечують комфорт та контроль температури.
Або ж, як отримати більше місця для ніг у літаку безкоштовно. За даними експертів, місця з правого боку літака, зазвичай це сидіння з літерами D, E або F, можуть мати трохи більше простору для ніг, ніж аналогічні місця з лівого боку (A, B або C)