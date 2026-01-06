Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Як отримати більше місця для ніг у літаку без доплат?

Місце в салоні літака може суттєво вплинути на комфорт подорожі. Багато пасажирів мріють про додатковий простір для ніг, але не всі готові платити за це більше. Втім, експерти з подорожей знайшли простий лайфхак, який дозволяє отримати трохи більше місця без жодних додаткових витрат.

Під час бронювання квитків авіакомпанії часто пропонують за окрему плату вибрати місця з підвищеним комфортом або перейти в преміумклас. Але багато мандрівників намагаються цього уникати.

Саме тому пасажири нерідко чекають моменту, коли за 24 години до вильоту відкривається безкоштовний вибір місць. Але є ще один нюанс, який може зіграти вам на користь.

За даними експертів, місця з правого боку літака, зазвичай це сидіння з літерами D, E або F, можуть мати трохи більше простору для ніг, ніж аналогічні місця з лівого боку (A, B або C). Дослідження показало, що в різних авіакомпаніях, зокрема Ryanair, різниця може становити від півдюйма до одного дюйма. На перший погляд це дрібниця, але під час тривалого перельоту навіть така різниця відчутна.

Тож коли відкривається можливість безкоштовно обрати місце перед вильотом, варто віддати перевагу правому боку літака. Також більше простору зазвичай мають сидіння біля аварійних виходів, перед перегородками або в останніх рядах салону.

Купівля двох місць в економкласі іноді може бути вигіднішою, ніж один квиток у преміумеконом. Такий варіант особливо зручний для пар, під час тривалих перельотів або коли важливо мати більше простору для сну чи роботи, пише USE Today.

А якщо ви все ж прагнете значно більшого комфорту й додаткового простору, варто розглянути бронювання суміжних місць із можливістю залишити середнє крісло вільним або скористатися опціями авіакомпаній для викупу додаткового простору в салоні.

Які ще поради повинні знати туристи?