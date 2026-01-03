Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Запізнитесь на літак: через ці речі вас гарантовано затримають на контролі аеропорту

Коли найгірше бронювати літню відпустку у 2026 році?

Минулого року мільйони людей подорожували за кордон, і вже зараз багато хто планує поїздки на літо 2026-го. Водночас тим, хто хоче заощадити, варто враховувати: вартість авіаквитків суттєво залежить від часу бронювання.

За даними пошукової системи подорожей Kayak, проаналізованими на основі міжнародних бронювань літа 2025 року, перші два тижні січня виявилися найвигіднішим періодом для купівлі квитків. Натомість лютий став найдорожчим місяцем для бронювання: приблизно на 38 відсотків більше, ніж у січні.

Коли бронювати літню відпустку 2026 / фото Canva

Ті, хто не встиг скористатися січневими пропозиціями, можуть звернути увагу на травень – це ще один відносно вигідний період. Тоді ціни на авіаквитки були нижчими, ніж у червні та липні.

Що стосується популярних напрямків на літо 2026 року, зростає інтерес до Центральної Америки: кількість пошукових запитів до регіону збільшилася на 37 відсотків. Водночас ціни на авіаперельоти туди знизилися приблизно на 13 відсотків. Зокрема, рейси до Сан-Хосе подешевшали на 16 відсотків порівняно з попереднім літом.

Дивіться також Готельний лайфхак, який працює: як отримати кращу кімнату без доплати

Також помітно зріс інтерес до Мадрида – пошук рейсів до столиці Іспанії збільшився на 81 відсоток. Серед інших популярних напрямків: Амстердам, Закінф та Порту.

Зазвичай правило просте: чим раніше бронюєш, тим краще, але це працює не завжди, пишуть туристи на платформі Reddit. Деякі мандрівники часто подорожую спонтанно й помічали, що в останній момент можна знайти дешеві рейси.

Куди не варто подорожувати у 2026 році?