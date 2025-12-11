Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які речі не варто брати у подорож, щоб не мати проблем на контролі?

Мандрівників попереджають уникати чотирьох категорій предметів у ручній поклажі, адже саме вони найчастіше спричиняють затримки та додаткові перевірки в аеропортах. Експерти наголошують, що багато речей здаються нешкідливими, однак на практиці створюють проблеми на контролі безпеки.

Що варто не класти у валізу для подорожей / фото Canva

Перш за все, варто уважно ставитися до електроніки з літій-іонними батареями. Пристрої потужністю від 100 до 160 ват на годину допускаються до ручної поклажі, але правила різняться між авіакомпаніями, тому їх часто перевіряють окремо.

Не менш поширена причина затримок рідини об'ємом понад 100 мілілітрів. Навіть вода, креми чи засоби догляду, що перевищують ліміт, зазвичай підлягають вилученню або повторній перевірці.

Також експерти радять уникати харчових порошків і протеїнів, адже саме порошкоподібні речовини в багатьох країнах викликають найбільше підозр. Пасажирів часто просять відкрити пакування або пройти додаткову перевірку, що істотно уповільнює процес.

Ще одна категорія – це гострі та металеві предмети: маленькі ножиці, леза, штопори, складні інструменти. Навіть дрібниці можуть бути конфісковані та спричинити повторний огляд багажу.

На платформі Quora туристка розказала ситуацію, коли вона взяла в літак голку з ватою, щоб пошити під час перельоту, але бортпровідники одразу її вилучили. Або ж інша ситуація, коли під час внутрішнього рейсу у Великобританії охорона забрала звичайні мінівикрутки, тоді як гострий мультиінструмент та інші небезпечні речі без проблем пройшли контроль.

Фахівці наголошують: перед кожною поїздкою варто перевірити правила конкретної авіакомпанії, адже саме звичні повсякденні речі найчастіше стають причиною довгих черг і затримок на безпековому контролі.

Які ще поради варто знати туристам?