Розважати дітей під час перельотів буває непросто, тому багато батьків беруть із собою улюблені іграшки. Однак існує одна категорія предметів, яку краще залишити вдома, щоб уникнути проблем в аеропорту, розповідає Daily Mail.

Дивіться також Подорожуйте дешевше: як платити менше за житло, не втрачаючи якості відпочинку

Популярну дитячу іграшку заборонено брати на рейси по всій Європі: що потрібно знати батькам?

Йдеться про іграшкову зброю, зокрема пластикові пістолети та їхні копії. Попри популярність серед дітей, такі предмети заборонені як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі в багатьох європейських авіакомпаніях.

Причина проста: їх можуть сплутати зі справжньою зброєю, що створює ризики для безпеки. У правилах перевезення багажу авіакомпанії прямо зазначають, що під заборону потрапляють іграшкові пістолети, репліки та будь-які предмети, які зовні нагадують вогнепальну зброю.

Дитячий пістолет / фото Сanva

Обмеження стосуються навіть розважальних моделей, наприклад пейнтбольних маркерів. Подібні вимоги діють одразу в кількох великих перевізників. Також під заборону можуть потрапити інші предмети, які потенційно здатні виглядати небезпечними або використовуватися для шкоди пасажирам чи літаку.

Дивіться також Не одягайте це в літак у будь-яку пору року: стюардеса пояснила шокуючу причину

Подібні правила діють уже багато років. Наприклад, раніше співробітники служби безпеки аеропорту конфіскували пластиковий іграшковий пістолет у чотирирічного хлопчика перед рейсом на відпочинок, визнавши його ризиком.

Які ще іграшки не можна брати у літак?

Магічні кульки та снігові кулі – містять рідину понад ліміт TSA (3,4 унції), розповідає Reader's Digest.

– містять рідину понад ліміт TSA (3,4 унції), розповідає Reader's Digest. Набори слизу (гель-подібна іграшка) – не допускаються через рідку консистенцію.

– не допускаються через рідку консистенцію. Деякі набори для рукоділля – ножиці, спиці або інші гострі інструменти можуть вважатися зброєю.

– ножиці, спиці або інші гострі інструменти можуть вважатися зброєю. Наукові набори з порошками – порошки можуть викликати затримку на контролі, навіть нешкідливі (наприклад, матча або дитячі набори для експериментів).

Які ще поради повинні знати мандрівники перед подорожжю літаком?