Розважати дітей під час перельотів буває непросто, тому багато батьків беруть із собою улюблені іграшки. Однак існує одна категорія предметів, яку краще залишити вдома, щоб уникнути проблем в аеропорту, розповідає Daily Mail.
Популярну дитячу іграшку заборонено брати на рейси по всій Європі: що потрібно знати батькам?
Йдеться про іграшкову зброю, зокрема пластикові пістолети та їхні копії. Попри популярність серед дітей, такі предмети заборонені як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі в багатьох європейських авіакомпаніях.
Причина проста: їх можуть сплутати зі справжньою зброєю, що створює ризики для безпеки. У правилах перевезення багажу авіакомпанії прямо зазначають, що під заборону потрапляють іграшкові пістолети, репліки та будь-які предмети, які зовні нагадують вогнепальну зброю.
Дитячий пістолет / фото Сanva
Обмеження стосуються навіть розважальних моделей, наприклад пейнтбольних маркерів. Подібні вимоги діють одразу в кількох великих перевізників. Також під заборону можуть потрапити інші предмети, які потенційно здатні виглядати небезпечними або використовуватися для шкоди пасажирам чи літаку.
Подібні правила діють уже багато років. Наприклад, раніше співробітники служби безпеки аеропорту конфіскували пластиковий іграшковий пістолет у чотирирічного хлопчика перед рейсом на відпочинок, визнавши його ризиком.
Які ще іграшки не можна брати у літак?
- Магічні кульки та снігові кулі – містять рідину понад ліміт TSA (3,4 унції), розповідає Reader's Digest.
- Набори слизу (гель-подібна іграшка) – не допускаються через рідку консистенцію.
- Деякі набори для рукоділля – ножиці, спиці або інші гострі інструменти можуть вважатися зброєю.
- Наукові набори з порошками – порошки можуть викликати затримку на контролі, навіть нешкідливі (наприклад, матча або дитячі набори для експериментів).
Які ще поради повинні знати мандрівники перед подорожжю літаком?
Цікаво дізнатись, які речі завжди варто брати у літак та чому. Наприклад, еластичні штани – підходять і для повсякденного, і для більш стильного образу, забезпечують комфорт та контроль температури.
Або ж, як отримати більше місця для ніг у літаку безкоштовно. За даними експертів, місця з правого боку літака, зазвичай це сидіння з літерами D, E або F, можуть мати трохи більше простору для ніг, ніж аналогічні місця з лівого боку (A, B або C)