Жінка, яка побувала у 41 країні та працювала над туристичними телешоу, зізнається: за роки подорожей вона навчилася кількох ефективних способів економії на відпочинку, розповідається в The Sun. Саме тому вона виділяє дві поширені помилки під час бронювання, уникнення яких допомогло їй заощадити.

Дивіться також Як отримати каюту з розкішним видом на океан, не переплативши ні копійки

Як зберегти кошти під час бронювання житла?

Один із найкращих прийомів – це так званий "готельний хопінг", тобто проживання у двох різних готелях під час однієї поїздки. Суть у тому, щоб бронювати дорожчий готель у середині тижня, коли ціни нижчі, а на вихідні переїжджати до більш доступного варіанту, адже саме тоді тарифи зазвичай зростають.

Дзвоніть готелям напряму, а не бронюйте номери через сайт / фото Canva

Вона переконалася в ефективності цього підходу під час сімейної подорожі до Туреччини, розділивши відпочинок між Даламаном і Гечеком. У результаті їм вдалося знайти люкс у п'ятизірковому готелі лише за 105 фунтів за ніч, а це значно дешевше, ніж ті ж номери коштували у вихідні.

Ще більше зекономити допоміг простий крок – це прямий дзвінок у готель. Замість торгу вона ставить лише одне запитання: яку найкращу ціну можуть запропонувати при бронюванні напряму. У її випадку це спрацювало: вартість номера знизили до 80 фунтів за ніч і додали безкоштовні сніданки для всієї родини, що також суттєво скоротило витрати.

Дивіться також Майже все в готелі можна отримати безкоштовно, якщо знати один простий прийом

У підсумку п'ять ночей обійшлися приблизно у 400 фунтів, тоді як та сама кімната у вихідні коштувала б близько 200 фунтів за ніч. Вона пояснює, що головний секрет – це розуміння того, як змінюються ціни залежно від дня тижня. Замість бронювання одного готелю на всю відпустку краще гнучко планувати проживання, отримуючи вигідніші пропозиції та водночас нові враження.

Також пам'ятайте, що найкраще бронювати проживання безпосередньо через готель, замість того щоб витрачати час на пошук підозріло вигідних пропозицій на сторонніх сайтах, радять туристи на платформі Reddit.

Часто такі "суперзнижки" або не існують, або можуть виявитися шахрайством, тому пряме бронювання не лише надійніше, а й іноді дозволяє отримати кращу ціну чи додаткові бонуси.

Які ще поради повинні знати мандрівники?