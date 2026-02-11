Є перевірений спосіб забезпечити, щоб ваше перебування в готелі було максимально комфортним і практично будь-яке прохання було виконане, не витрачаючи зайвих коштів. Про це розповіла колишня співробітниця стійки реєстрації розкішного готелю, яка пропрацювала в галузі чотири роки, зазначає Mirror.

Дивіться також Будьте обережні: туристи поїхали до пам'ятки, якої насправді не існує – її згенерував ШІ

Як отримати "плюшки" у готелях без доплати?

За її словами, основа будь-якого готелю – це команда front of house. Вони бачили все: від химерних прохань до грубих гостей. Існує один ключовий принцип, який дозволяє отримати майже все: бути доброзичливим і ввічливим до персоналу.

Варто бути ввічливими з персоналом / фото Canva

Вона наводить численні приклади з практики. Гості замовляли прикрасу кімнати для пропозиції, ванну з молоком або медом, музичний супровід під час проходу, форт із постільної білизни, пластикового динозавра, дитинча стегозавра чи конкретні закуски для дітей – і всі прохання були виконані. Один гість навіть попросив картонний виріз Джеффа Голдблюма у кімнату до свого прибуття – і отримав його.

Водночас персонал завжди намагався відмовляти грубим або невдячним гостям. Підхід був простим: люб'язність відкриває двері, агресія – закриває їх.

Дивіться також Залиште цей предмет біля дверей і спіть спокійно: проста порада для вашої безпеки в готелі

Дівчина додає, що добрий відгук – це ще одна мотивація для персоналу. Кожне маленьке виконане прохання підвищує шанси, що гості будуть задоволені, залишать позитивний відгук і рекомендуватимуть готель іншим.

Десерт у подарунок / фото Canva

Також не варто приховувати причину вашого візиту, якщо ви, наприклад, святкуєте важливу подію: день народження, річницю або весілля. У таких випадках співробітник на стійці реєстрації може запропонувати покращений номер, якщо є вільні варіанти. Іноді гостям навіть дістається люкс, пише Blacklane.

Або ж, готелі часто роблять приємні компліменти: десерт у ресторані, келих ігристого чи невеликий подарунок у номері. Це поширена практика, яку застосовують у багатьох готелях.

Які поради повинні знати туристи перед авіарейсом?