Будьте обережні: туристи поїхали до пам'ятки, якої насправді не існує – її згенерував ШІ

Мандрівників закликають уважно перевіряти інформацію, створену штучним інтелектом, після курйозного випадку в Тасманії, розповідається в Mirror. Туристи масово почали приїжджати до невеликого містечка Велдборо в пошуках гарячих джерел, яких насправді не існує.

Чому використовувати ШІ для планування поїздок погана ідея?

Причиною стала публікація туристичної компанії Tasmania Tours, де серед "7 найкращих гарячих джерел Тасманії у 2026 році" згадувалася вигадана локація. Статтю супроводжували згенеровані ШІ зображення та привабливий опис "спокійного природного притулку". Згодом матеріал видалили.

При планування подорожі перевіряйте локації / фото Canva

Місцеві жителі розповідають, що туристи продовжували приїжджати до міста, сподіваючись знайти цілющі джерела, але натомість натрапляли лише на холодні води річки Велд. Власниця місцевого пабу зізналася, що отримує майже щоденні запити від розчарованих мандрівників.

Представники компанії пояснили, що контент був створений сторонніми підрядниками із використанням штучного інтелекту та опублікований без належної перевірки. Вони визнали помилку та наголосили, що не мали наміру вводити туристів в оману.

Експерти з туризму застерігають: подібні ситуації можуть траплятися дедалі частіше. За їхніми словами, значна частина маршрутів, згенерованих ШІ, містить помилки, а все більше людей покладаються на такі інструменти під час планування подорожей.

Фахівці радять завжди перевіряти інформацію з кількох надійних джерел, особливо коли йдеться про нові або маловідомі туристичні локації.

Плануючи подорож, варто починати з перевірених джерел інформації, пишуть туристи на Reddit. Насамперед зверніть увагу на загальні довідкові матеріали: сторінки країни у Вікіпедії, розділи про її історію, мову та базові факти. Корисною буде й інформація з CIA World Factbook, де зібрані офіційні дані про держави світу.

Не менш важливо ознайомитися з офіційними рекомендаціями для мандрівників. Туристам радять переглядати урядові сайти з порадами щодо подорожей, де зазначаються правила в'їзду, рівень безпеки та можливі ризики. Для повнішої картини можна порівнювати рекомендації кількох країн.

Які ще поради повинні знати мандрівники?

Варто знати, як заощадити на оренді авто за кордоном. Туристам рекомендується бронювати автомобілі заздалегідь у міжнародних компаніях, щоб зменшити витрати і уникнути ризику залишитися без авто.