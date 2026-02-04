Все більше жінок вирушають у подорожі наодинці і 2026 рік обіцяє стати рекордним для соло-туризму. За даними досліджень, 84 відсотки мандрівників, які подорожують самостійно – це жінки, а інтерес до таких поїздок за рік зріс більш ніж на 116 відсотків, розповідає Daily Mail.

Дивіться також Пригода всього життя, – турист побував у найбільшому місті світу, в яке не веде жодна дорога

Яке місто є найкращим у світі для жіночих соло-подорожей у 2026 році?

Щоб допомогти жінкам-мандрівницям, експерти проаналізували міста світу за ключовими показниками: рівень безпеки, злочинності, якість транспорту, швидкість інтернету та популярність соло-подорожей.

Перше місце у рейтингу посів Сінгапур. Місто отримало високі оцінки завдяки надійній системі громадського транспорту, швидкому Wi-Fi та індексу безпеки 77,5. Крім того, Сінгапур приваблює туристок тропічним кліматом, зеленими зонами та пляжами. Попит на поїздки сюди зріс на 27 відсотків за рік.

Подорож дно Нью-Йорку / фото Canva

Друге місце дісталося Нью-Йорку. Місто відзначили за доступність, пішохідність, стабільний інтернет і зручну навігацію, що особливо важливо для мандрівниць, які подорожують самі.

Трійку лідерів замикає Дубай. Він отримав один із найвищих індексів безпеки у світі – 83,9 зі 100, а також вирізняється дуже низьким рівнем злочинності та сучасною інфраструктурою. До топ 10 міст для жіночих соло-подорожей у 2026 році також увійшли:

Токіо;

Сеул;

Париж;

Амстердам;

Абу-Дабі;

Лондон ;

Бангкок.

Дивіться також 3 популярні країни, які можна відвідати у березні: туди хочеться повернутися

Що важливо зробити перед самостійною подорожжю?

Плануючи соло-подорож, важливо мати хоча б мінімальну місцеву "точку опори", пише Solo Traveler. Ще до виїзду перевірте серед друзів і родини, чи немає у них знайомих у місті, куди ви прямуєте.

Навіть коротке знайомство з місцевою людиною може стати корисним: це і можливість дізнатися більше про місто за чашкою кави, і контакт, до якого можна звернутися у разі потреби. Також обов'язково заздалегідь збережіть номери екстрених служб країни призначення.

Які ще напрямки є хорошим варіантом для соло-подорожей та про що варто знати?