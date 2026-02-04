Найбільше місто світу, у яке не можна доїхати автомобілем, бо у нього просто не веде жодна дорога, розташоване в джунглях Амазонії в Перу і називається Ікітос. Сем Сірс розповів виданню Travel off Path, чому це місто точно вартує уваги.

Чому варто відвідати місто, в яке не ведуть дороги?

На перший погляд, Ікітос здається занедбаним, а особливо – у похмурий дощовий день, яких у поточний вологий сезон є чимало. Однак у сонячні дні місто з його понад півмільйоном мешканців оживає. Тут міське життя і дика природа існують поруч. Сем розповів, як вечеряв у закладі на березі річки і над ним літали кажани, а з води вистрибували екзотичні риби.

Перше місце, яке треба відвідати, це площа Пласа-де-Армас. З неї можна пішки дійти до усіх цікавих локацій міста – набережної, ресторанів, сувенірних крамниць тощо. До слова, хоч до Ікітоса і не веде жодна дорога, та в самому місті дороги є – просто вони закінчують на околиці, де вже починаються джунглі. Більшість людей пересуваються на тук-туках, адже автомобіль можна доставити сюди хіба що поромом.

Тук-туки працюють в Ікітосі як таксі і їх тут є близько 500 тисяч. Дорога з аеропорту до міста обійдеться у 5 доларів, а пересування по місту – близько 1,5 долара за поїздку.



Тук-туки в Ікітосі / Фото Travel off Path

Деякі туристи переймаються через питання безпеки в Амазонії, однак Сем відчував себе абсолютно комфортно, адже на вулицях міста було багато поліцейських. Водночас він радить шукати житло в районі центральної площі, адже решта території міста доволі занедбана.

Турист не зустрічав продавців-шахраїв, але радить одразу відмовляти людям, які несподівано підходять до вас і починають щось розповідати. Це поширена схема у місті, адже потім вони попросять гроші за "екскурсію".

Американець був розчарований екскурсією до племені Кукама. Під час традиційних танців було помітно, що членів племені змушують це робити. Так Сем зрозумів, що потрапив у звичайну туристичну пастку – нічого автентичного у племені не було.

Де розташоване місто Ікітос: карта

В Ікітосі є гамірний район з найбільшим ринком просто неба – Белен. Він вважається найбіднішим та найнебезпечнішим у місті, однак багато туристів відвідують Белен, щоб побачити справжнє колоритне життя. Сем їздив у Белен разом з гідом, а тому почувався безпечно. Однак на ринку було настільки гамірно, що мандрівник радить відвідувати його лише з кимось з місцевих, адже самому орієнтуватися у цій атмосфері дуже складно.

До слова, в Ікітосі варто завжди мати готівку, адже тут мало де можна розрахуватися карткою.

Як дістатися до міста, в яке не ведуть дороги?

Як пише Muyuna, Ікітос не має сухопутного сполучення. Дістатися міста можна лише повітряним або річковим транспортом. З Юрімагуаса до Ікітоса дорога на човні Амазонкою займає близько 2 годин, а з Пукальпи – 5 годин.

Найшвидший і найкращий спосіб дістатися Ікітоса – це літаком з Ліми. Рейс триває 1,5 години.

