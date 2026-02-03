Лансароте – це один з Канарських островів. На ньому немає мережевих готелів чи великих курортів, а тому він не такий популярний як Тенеріфе. Однак такої природи як на Лансароте – ви не побачите більше ніде. Українська тревел-блогерка @anahorban розповіла про 10 речей, які обов'язково треба зробити на цьому острові.

Чим зайнятися на острові Лансароте?

1. Скуштувати їжу, приготовану на вулканічному грилі у Restaurante El Diablo. Страва коштує 25 євро.

2. Сходити у похід до кратера вулкана Caldera Blanca – безкоштовно.

3. Відвідати озеро кислотно-зеленого кольору Charco Verde – безкоштовно.

4. Відправитися на екскурсію природним парком вулканів Тіманфая – 20 євро.

5. Прогулятися природним вулканічним лабіринтом Los Hervideros – безкоштовно

6. Відвідати підводний музей фігур Atlantico під час дайвінгу – 159 євро.

7. Спробувати місцеве вино та лікер з кактусів в Bodega Los Almacenes. Дегустація безкоштовна, а пляшка вина коштує від 12 євро.

8. Покупатися на пляжах Playa de Famara та Playa de Papagayo.

9. Зустріти захід сонця на оглядовому майданчику Cueva de las Cabras – безкоштовно

10. Відвідати оглядовий майданчик на сусідній острів Mirador del Rio – 8 євро.

Українка розповіла, чим зайнятися на острові Лансароте: відео

Чим унікальний острів Лансароте?

Як пише Visit Lanzarote, іспанський острів Лансароте славиться своїми марсіанськими пейзажами. Він є найсухішим островом Канарського архіпелагу, а тому тут зовсім інша природа й ландшафт. Однією з головних локацій Лансароте є Національний парк Тіманфая з кратерами й пустельними просторами. Такий ландшафт виник внаслідок давніх вулканічних вивержень і став однією з головних причин, через які туристи їдуть на острів.



Природа на Лансароте / Фото Depositphotos

Ще один важливий символ Лансароте – це виноробна зона La Geria. Метод вирощування винограду, який тут застосовують, – єдиний у світі, адже виноградні лози ростуть у вулканічному попелі й оточені кам'яними стінками. Вино з винограду Malvasia має особливий смак, який ви більше ніде не спробуєте.

Лансароте – це не про типовий пляжний відпочинок. Цей острів обов'язково треба дослідити, аби побачити всю його красу.