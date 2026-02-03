Березень – чудовий місяць для початку поїздок, пише Lonely Planet. На початку весни ще немає надмірної метушні, але вже можна насолоджуватися м’яким кліматом та відкривати для себе місця без великого натовпу туристів.

Куди варто поїхати навесні?

Неаполь, Італія – для знайомства з історією міста

Багатьом Неаполь здається хаотичним, але саме в цьому увесь шарм італійського містечка. Він підкорює атмосферою й краєвидами, оскільки розташований біля підніжжя Везувію. Окрім цього, тут можна ласувати однією з найкращих піц у світі.

У березні тут 16 градусів тепла, ще немає шаленого напливу мандрівників, тож можна спокійно розглянути всі історичні пам’ятки та музеї. До Помпеїв можна дістатися поїздом за годину.

Стамбул, Туреччина – для кулінарних вражень

Навесні у Туреччині доволі комфортна температура вдень – від 13 до 16 градусів тепла. Місто Стамбул вважається гастрономічним раєм. Турецька кухня вразить різноманіттям – від вуличних кебабів і мезе до традиційних страв з баклажанів.



Стамбул вражає красою / Фото Unsplash

Лісабон, Португалія – для сімейного відпочинку

Фахівці рекомендують Лісабон для сімей з дітьми. Середня температура в березні тут 18 градусів тепла, а туристичний сезон ще закритий. Це дозволить гуляти містом у комфортному темпі, відкриваючи для себе атмосферні португальські вулиці.

Лісабон вражає старовинними трамваями, фунікулерами та панорамними маршрутами. Бонусом для дітей стане океанаріум, який є одним із найбільших у Європі.

Які міста в Європі набирають популярності?

Експерти назвали п'ять непопсових міст Європи, які стануть популярними серед туристів у 2026 році, пише Travel off Path. До списку входить Ламеція-Терме в Італії, Сантьяго-де-Компостела в Іспанії, Люксембург у Люксембурзі, Закінтос у Греції та Софія у Болгарії. Ці міста пропонують автентичні враження, меншу кількість туристів та доступні ціни в порівнянні з традиційними туристичними напрямками.

