У Польщі є багато цікавих локацій, до яких люблять навідуватися мандрівники, але одним із тихих міст вважається Торунь, пише Travel off Path.

Читайте також Не Санторіні: де насправді люблять відпочивати греки – 3 найкращі локації

Чим вражає місто Торунь?

Торунь вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст Польщі. Якщо для поляків він вже давно не відкриття, то для туристів залишається невідомим. Більшість їдуть у Краків чи Варшаву, тому саме "брак" туристів, робить місто особливим.

Під час Другої світової війни Варшава, Гданськ чи Люблін зазнали значних катастрофічних руйнувань. У випадку Варшави було знищено 90% забудови, тому сучасне місто повністю відбудоване майже з нуля.

А от Торунь оминули масштабні руйнування, тож місто зберегло середньовічну забудову. Саме тому історичний центр включили до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто є справжньою перлиною готичної архітектури – з цегляними храмами, купецькими будинками та атмосферними вуличками.

У Старому місті варто зайти до собору Святих Іоанів – готичної церкви з масивною вежею, високими колонами та вітражами. Саме в цій церкві був охрещений Микола Коперник – видатний польський астроном.

Учений, який в XVI століття змінив уявлення людства про Всесвіт (довів, що Земля та інші планети обертається навколо Сонця, а не навпаки), народився в цьому місті. Сьогодні можна відвідати його будинок, а перед ратушею встановлена статуя астронома.

У Торуні також височіє Крива вежа – така собі місцева "польська Піза". Вона нахилена вже понад 7 століть. Серцем міста є Староміська площа, де стоїть Стара ратуша XVI століття, в якій працює музей, а навколо – яскраві середньовічні будинки, кав’ярні та традиційні польські молочні бари.

Торунь – чудове місто для комфортного відпочинку без серйозних витрат на харчування, розваги та житло. Тут ціни значно нижчі, ніж в інших європейських столицях.

Де народився Станіслав Людкевич?

Дехто вважає, що видатний український композитор, музикознавець, фольклорист та педагог Станіслав Людкевич народився у Львові, але це не так, пише портал turystyka.jaroslaw.pl. Він народився у місті Ярослав, що у Польщі. Ярослав, заснований Ярославом Мудрим, має багату історію, а нині є туристичним містом з численними пам'ятками.

Які ще цікаві туристичні міста Польщі варто відвідати?