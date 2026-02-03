Уявіть, це еквівалентно висоті 70-поверхового хмарочоса. З посиланням на a-z-animals.com розповідаємо про Конго докладніше.

Дивіться також Не Ніагарський: де розташований найвищий водоспад у світі

Не тільки єдина у світі двічі перетинає екватор, а ще й найглибша на Землі річка: що варто знати про Конго?

Знаменита гора Рашмор у США височіє на 18 метрів над землею. Середня 9-поверхівка в Україні дрібку не дотягує до 30. А ця африканська річка місцями має глибину до 220 метрів – це складно навіть уявити, адже мовиться про умовні 70 житлових поверхів.

Конго, раніше відома також як Заїр, є другою за довжиною річкою Африки після Нілу, вона простягається на 4800 кілометрів та охоплює басейном 9 країн Західної та Центральної Африки. За об'ємом стоку Конго посідає 2 місце у світі після Амазонки, скидаючи в океан понад 41 тисячу кубометрів води за секунду.

Де ж її найглибша ділянка? Вона розташована у Нижньому Конго між Pool Malebo, що на схід від Браззавіля – столиці Республіки Конго, та районом Піока вже в Демократичній Республіці Конго. Саме тут глибина досягає рекордних 220 метрів.

А от середня глибина річки значно менша – від 10 до 80 метрів. Утім, ці цифри також вражають та роблять Конго найглибшою великою річкою світу не тільки у найнижчій точці, а й у середньому. Для порівняння, середня глибина Дніпра становить близько 5 – 12 метрів, а максимальна у природних ділянках досягає лише 20 – 22 метрів.

Цікавий факт: Кіншаса та Браззавіль – столиці Демократичної Республіки Конго та Республіки Конго – розташовані одна навпроти одної на протилежних берегах річки Конго. І це єдина пара столиць у світі у прямій видимості одна від одної.

Унікальна річка Конго – до 220 метрів завглибшки: дивіться відео scenicareas

Звідки у Конго така унікальна глибина? Це через різкий перепад висот: за 300 кілометрів від Атлантичного океану у серії ущелин річка падає на 3,6 метра кожну милю, а на останніх 100 кілометрах Конго втрачає 200 метрів висоти, як зазначає worldatlas.com. Це формує надпотужний потік води, здатний вигризати ґрунти вглиб.

Для розуміння, Амазонка падає на ті самі 200 метрів висоти до рівня моря протягом аж 5000 кілометрів, відтак і максимальна глибина її лише 100 метрів. До слова, саме у Нижньому Конго розташовані водоспади Лівінгстона – серія порогів і стрімчаків із загальним падінням у 270 метрів.

Ще з цікавого, що річка Конго сформувалася відносно недавно – 700 тисяч років тому у період плейстоцену. Також це єдина велика річка у світі, яка перетинає екватор двічі, і має найбільшу кількість ендемічних видів серед усіх річок світу.

А ще біля гирла Конго немає дельти – тільки глибокий рукав, облямований мангровими заростями. А річка продовжує текти під морським дном, формуючи ніби глибокий підводний каньйон. Океан у тут опріснюється аж на цілих 160 кілометрів від берега.

Які ще знамениті у світі річки варто побачити на власні очі?