Мовиться про Ніл, що офіційно є найдовшою річкою у світі – 6650 кілометрів. 24 Канал із посиланням на матеріали енциклопедії Britannica розповість про це докладніше.

Ніл – найдовша річка планети: через які країни вона протікає?

Довжину Нілу рахують від найвіддаленішого джерела – річки Кагера в Руанді, і до гирла у Середземному морі в Єгипті. Але шлях річки має три окремі секції.

Це Верхній Ніл – від озера Вікторія до Хартума на 3700 кілометрів, Середній Ніл – від Хартума до Асуана на 1800 кілометрів, та Нижній Ніл – від Асуана до дельти Середземного моря на 1150 кілометрів. Разом це складає рекордні 6650 кілометрів.

Сьогодні, можливо, з усіма наявними способами пересування, ця відстань не вражає. А от стародавні човни витрачали аж від 3 до 4 місяців, щоб подолати повну довжину річки. І вона грала ключову роль у розвитку давньоєгипетської цивілізації.

Зверніть увагу: є адепти думки про те, що Амазонка довша за Ніл. Але поки що науковий консенсус вважає її другою найдовшою у світі – у 6400 кілометрів.​

Що цікаво, басейн річки Ніл охоплює понад 10% площі Африки. Багато країн цього басейну покладаються майже виключно на Ніл як джерело прісної води.​

Ніл тече з півдня на північ через східну Африку, зачіпаючи 11 країн, як вказує studycountry.com. Це робить річку життєво важливою водною артерією для мільйонів людей по всьому континенту.​

Видовищні кадри ріки Ніл із дрона: дивіться відео DroneSnap

Які ж країни перетинає Ніл? Басейн цієї ріки охоплює Демократичну Республіку Конго, Танзанію, Бурунді, Руанду, Уганду, Кенію, Ефіопію, Еритрею, Південний Судан, Судан та Єгипет.

Утім, варто розуміти, що первинний головний потік Нілу фізично проходить через меншу кількість країн. Їх тільки 4 – це Уганда, Південний Судан, Судан та Єгипет.​

Також варто знати, що Ніл має два основні притоки, які зливаються у столиці Судану Хартумі. Це Білий Ніл, що бере початок з озера Вікторія в Уганді – другого за величиною прісноводного озера світу, і Синій Ніл, що починається з озера Тана в Ефіопському нагір'ї й забезпечує більшість родючого мулу.​

Цікавий факт: загальна довжина Нілу еквівалентна відстані від Києва до Делі, столиці Індії. А ще Ніл майже на 1000 кілометрів довший за систему Міссісіпі-Міссурі у США.

