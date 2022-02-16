Про це свідчить його стрімкий ріст у всіх можливих сферах, повідомляє 24 канал. Тому Вроцлав став справжнім майданчиком зустрічей людей різних культур та віросповідань, місцем діалогу та порозуміння.

Рекомендуємо На лижі в лютому: найкращі гірськолижні курорти Львівщини

Трішки історії

Місто засноване в Х столітті чеським князем Вратиславом І, на землях слензян. Вроцлав зазнав руйнацій від монголо-татар у 1241 році, неодноразово змінював своїх очільників, поки не став центром німецького культурного життя, релігійної реформації, наповненої духом протестантського капіталізму.

У ХІХ столітті Вроцлав став центром текстилю та портовим містом на річці.



Вроцлав був важливим торговим містом / Фото Unsplash

Після Другої світової війни місто зазнало катастрофічних руйнувань, оскільки виконувало роль фортеці. Під час воєнних дій корінне населення евакуювали, після чого його заселили польські переселенці.

У 2016 році Вроцлав став культурною столицею Європи, таким чином здобувши визнання як особливого місця зустрічей та сподівань на краще.

Символи міста

Символами і захисниками Вроцлава є святі Іван Хреститель та Іван Златоуст, а кольорами міста – жовтий та червоний, що барвисто відтворені на його гербі.

Міські краєвиди неймовірно доповнюють маленькі потаємні жителі міста – вроцлавські гноми. Вони вперше з'явились в буремні 1980-і роки, як один із символів національного відродження та боротьби поляків проти комуністичного режиму. Починаючи з 2001 року, кількість гномів у Вроцлаві активно збільшується. Бронзові статуї уособлюють професії, виступають сатиричними героями, висміюючи людські недоліки та просто викликають усмішку в мешканців та туристів, що постійно їх знаходять у все нових і нових місцях.



Гноми у Вроцлаві / Фото з інстаграму @wroclaw_official

Наразі у Вроцлаві "оселились" понад 300 гномів. Їх встановили й у Львові на площі Катедральній, як символ дружби міст, українського та польського народів.



Влаштуйте квест та знайдіть усіх гномів Вроцлава / Фото з інстаграму @wroclaw_official

Як доїхати до Вроцлава

До Вроцлава з України є стабільне авіа та автобусне сполучення з великих міст, таких як Львів та Київ. Середня ціна автобусного квитка сягає 880 гривень, а подорож займе 10 годин. Квиток на прямий літак буде коштувати близько 300 гривень, а лише за одну годину ви будете у Польщі.

Добратися також можна автомобілем чи залізницею. Обравши потяг, будьте готові, що доведеться здійснювати пересадку у Перемишлі.



Головний залізничний вокзал Вроцлава / Фото Vasco

У час пандемії важливо мати із собою сертифікат про вакцинацію чи негативний результат тесту на COVID-19. Окрім цього, перед мандрівкою перевірте, чи не змінились правила в'їзду до Польщі.

Зверніть увагу Поїздка взимку: про які правила повинен пам'ятати кожен водій

Як добратись до центру міста

Із вроцлавського аеропорту турист може добратися до центру міста автобусом під номером 106, який курсує до головного залізничного вокзалу. В темну пору доби він курсує під номером 206, здійснюючи рейс за нічним графіком. Квиток можна купити на автобусній зупинці в автоматі (паперова версія) чи безпосередньо в автобусі (електронний квиток).

Важливо: проїзний квиток потрібно закомпостувати, оскільки контролери регулярно здійснюють перевірки.

Найближче до центра міста розташована автобусна зупинка на площі Орлят Львівських (plac Orląt Lwowskich).

Крім цього, у Вроцлаві з аеропорту курсує транзитний автобус на головний залізничний вокзал WRO Airport Express. Він має зупинку на площі Домініканській (plac Dominikański), яка розташована практично в серці міста, транспорт завершує маршрут на вокзалі (Dworcowa).

Прибуваючи на головний залізничний вокзал міста Вроцлава, турист може за 20 хвилин прийти до історичного центру, до площі Ринок. Вроцлав – рівнинне місто, тому подорожувати пішки приємно і легко. Для пересування у середмісті можна використовувати орендовані велосипеди та електричні самокати, що зустрічаються на кожному кроці. Головний вокзал та автобусна станція розташовуються близько, тому якщо ви прибули до Вроцлава і бажаєте продовжити подорож, це буде зробити легко.

Оглядові майданчики Вроцлава

Забудова Вроцлава – це гармонійне поєднання сучасних будівель та старих будинків, що допомагають простежити за історичним розвитком міста.

Справжньою окрасою середмістя є древні готичні собори, чиї вежі-шпилі височіють над містом, дозволяючи піднятися на них та оглянути Вроцлав з висоти пташиного польоту. Такими є костел святої Єлизавети Угорської та собор святого Івана Хрестителя. В зимовий період вежі святинь є закритими, тому бажано на них підніматися в теплий, літній період. Проте біля площі Ринку є костел святої Марії Магдалини, висота веж котрого сягає 45 метрів. Між ними є маленький мостик, який відкритий для мандрівників упродовж цілого року.



Костел у Вроцлаві / Фото Unsplash

Двері Вроцлавського університету також відкриті для туристів. Протягом року 42-метрова Математична вежа доступна для підйому, що дозволяє оглянути серце міста і насолодитися краєвидами.



Університет Вроцлава / Фото In Your Pocket

Річка Одра пронизує Вроцлав, виступаючи своєрідною артерією, що приносить прохолодний річковий бриз. Та не тільки набережну варто побачити. На острові Слодовому розміщується сучасна новобудова – місце проведення концертів, показів фільмів, площею в 600 квадратних метрів. Вершина будівлі має терасу, котра розкриває панораму на місто, особливо на корпуси університету та ринок. Крім того, тут розміщується найбільша в Польщі зелена стіна, що налічує 10 тисяч рослин.

Південніше від історичного центру можна наткнутись на перший вроцлавський хмарочос – Sky Tower. Його висота становить 212 метрів, а оглядовий майданчик розташований на 49 поверсі. Це – найвища споруда Вроцлава, яку видно за багато кілометрів.



Найбільший хмарочос Вроцлава видно здалека / Фото Вікіпедія

Найбільш мальовничі краєвиди із висотки відкриваються під час сходу та заходу сонця. Кожна пора року тут відчувається унікально, представляючи можливість зробити якісні фотознімки.

Що ще варто побачити у Вроцлаві

Ринок – це серце Вроцлава. Тут регулярно відбуваються міські вечірки, зустрічі та урочистості, мистецькі майстер-класи. В його найближчих околицях розташовані численні ресторани, бари, де туристи та мешканці Вроцлава можуть поїсти смаколиків та весело провести час. Також особливо вирізняються місця із крафтовими напоями та стравами, що будуть манити людей повернутися до них знову.

А от острів Тумський – душа Вроцлава, одна із найдавніших його частин, улюблене місце для прогулянок туристів та закоханих просто людей. Саме тут є калейдоскоп костелів, а також залишки замку П’ястів. Собор Івана Хрестителя під час Другої світової був повністю знищений, а зараз знову височіє, відбудований у своїй величі та красі.

Дивіться також Де зустріти весняне рівнодення: 10 фантастичних локацій зі всього світу

Особливістю острова Тумського є й те, що саме тут можна побачити близько сотні ліхтарів, що роблять вечірні прогулянки незабутніми.

Не оминіть увагою міст Тумський, на котрому закохані залишають колодки, як символ вічної любові, а ключі кидають у річку. Крім цього, варто відвідати Грюнвальдський міст, насолоджуючись красою ріки Одри.



Грюнвальдський міст / Фото Unsplash

Зала століття – одна із найбільших залізобетонних конструкцій в історії людства, занесена в список спадщини ЮНЕСКО. Збудована вона в 1913 році на честь перемоги над військами Наполеона. Тут регулярно проводяться концерти, святкування та різноманітні ярмарки, що роблять Залу століття одним із найбільших центрів суспільного життя міста. Біля грандіозної будівлі також є парк Щитніцького, найбільший та найстаріший у Вроцлаві, що займає понад 100 гектарів. Це красиве і водночас величне місце для прогулянок, пікніків та просто виходів на природу.

У комплексі Зали століття розташований найбільший у Вроцлаві та Польщі мультимедійний фонтан. У теплу пору року тут щоденно відбуваються 11 шоу, які тривають 15 – 20 хвилин. Гра води, вогню, музики та світла здатні вразити навіть вибагливих мандрівників.



Зала століття / Фото з інстаграму @hala.stulecia.official

Вроцлавський зоопарк – один із найдавніших у Польщі, де живуть 12 тисяч різноманітних звірів, включаючи тих, котрі загрожує вимирання. Крім того, тут є африканаріум, комплекс басейнів з амфібіями, рибами та тваринами із Африки. Огляд експозиції займатиме кілька годин, що дозволить побачити звірів із цілого світу, з кожного материка.

Похід у Вроцлавський зоопарк допоможе наблизитися до природи, відчути її різноманіття та красу, зрозуміти важливість збереження навколишнього середовища.

Японський сад – це шедевр ландшафтного дизайну, натхненний далекосхідною філософією та поглядами на життя. Він розташований біля Зали століття та зоопарку, що стане продовженням незабутньої мандрівки Вроцлавом.

Продовжуючи тематику взаємодії людини та води, не можна забути про аквапарк, місце сімейного відпочинку. Він відкритий цілодобово, комбінує водні басейни зовні та всередині приміщення і надає доступ до розваг для будь-якого віку.

Не пропустіть Куди вирушити у 2022 році: найкращі напрямки для подорожей Європою

Вроцлав – це не пригода на один раз. Це справжня скарбниця, що може кожного разу здивувати відвідувачів, розповісти нову історію, викликавши бажання повертатися сюди знову і знову.

Автор: Михайло Кізима