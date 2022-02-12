Весняне рівнодення традиційно припадає на 20 березня. Це означає, що у вас є достатньо часу, щоб спланувати поїздку до стародавніх пам'яток, які тісно пов'язані зі святкуванням перемоги весни над зимою.

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Зібрали найцікавіші локації, які мають чим здивувати!

Ель-Кастільо, Мексика

Ель-Кастільо, Мексика / Фото Unsplash

Ель-Кастільо (Піраміда Кукулькана) – масивний шедевр цивілізації Мая, що височіє у джунглях Юкатана. Під час весняного та осіннього рівнодення, тіні сповзають краями споруди, створюючи унікальну фігуру змії, голова якої висічена у камені внизу. Вважається, що цей перформанс присвячується богу змій Кукулькану, який дарував народу хороший урожай.

Стоунхендж, Англія

Стоунхендж / Фото Unsplash

Доісторична пам'ятка закрита від туристів практично увесь рік. Так, влада Англії захищає її від пошкоджень та зношення. Потрапити всередину Стоунхенджу можна лише кілька разів на рік, зокрема у дні рівнодення та сонцестояння.

Мачу-Пікчу, Перу

Мачу-Пікчу, Перу​ / Фото Unsplash

Священний камінь Інтіуатана у Мачу-Пікчу був вирізаний інками з такою точністю, що у півдні 20 березня він зовсім не відкидає тінь.

Каньйон Чако, США

Каньйон Чако​ / Фото Unsplash

Національний історичний парк Чако-Каньйон у Нью-Мексико – це комплекс масивних споруд, датованих 850 роком, який вважається релігійним центром предків народу пуебло.

Деякі будівлі були зведені, щоб відзначити важливі астрономічні події, у тому числі й день весняного рівнодення. В цей час сонце проникає скрізь вирівняні дверні отвори у невелику нішу у стіні.

Кургани Спіро, США

Археологічний центр Спіро-Маундс – це пів гектара землі поблизу річки Арканзас, які стали релігійним центром північного каддоанського народу між 700 і 1500 роками.

Земляні кургани стали місцем, де ховали осіб із високим статусом. Під час розкопок у 1930-х роках, у цих гробницях знайшли чимало артефактів, які свідчать, що каддоанці працювали із керамікою, а також добре розумілися в астрології. Так, у день весняного рівнодення сонце підіймається прямо за Другим курганом. Видовище найкраще спостерігати з входу до головного храму.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Ангкор-Ват, Камбоджа​ / Фото Unsplash

Попри те, що у 12 столітті проєкт планувався, як індуїстське храмове місто, згодом Ангкор-Ват перетворився у центр буддизму. Зараз він вважається найбільшим у світі релігійним комплексом. На світанку сонце підіймається прямо за його 65-метровою центральною вежею.

Мнайдра, Мальта

Мнайдра, Мальта / Фото wikimedia

Мнайдра – мегалітичний храм, побудований близько у 3 600 році до нашої ери. Вранці промені сонця освічують головний вхід, розсіюючи світло усім святилищем.

Теотіуакан, Мексика

Теотіуакан, Мексика / Фото Unsplash

У Палаці Кетцалькоатля в Теотіукані, світло ранкового рівнодення відкидає тінь, яка переміщається об'єктом, зображуючи сонячні та місячні символи.

Кам'яні кола Альмендреш, Португалія

Кам'яні кола Альмендреш, Португалія / Фото wikimedia

Кам'яні кола Альмендреш складаються з більш ніж 90 гранітних валунів, які датуються 6 000 роком до нашої ери.

Пам'ятка оточена оливковими деревами, а в першій половині дня рівнодення, сонце встає вздовж осі пам'ятника, відкидаючи прямі тіні від каміння.

Базиліка Сан-Петроніо, Італія

Базиліка Сан-Петроніо​ / Фото Unsplash

Базиліка Сан-Петроніо в Болоньї – не просто один із найбільших храмів у Європі, але й сонячна обсерваторія. Підлогою готичної будівлі 14 століття проходить меридіан, розрахований астрономом Джованні Доменіко Кассіні в 1655 році. Довжина лінії меридіана становить 67,72 метра. Це найдовший меридіан у світі.

Опівдні весняного рівнодення, світло ідеально лягає на підлогу, тож саме цей день туристи обирають, щоб відвідати базиліку в Італії.