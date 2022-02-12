Весеннее равноденствие традиционно приходится на 20 марта. Это означает, что у вас достаточно времени, чтобы спланировать поездку к древним памятникам, которые тесно связаны с празднованием победы весны над зимой.

Читайте также Поездка зимой: о каких правилах должен помнить каждый водитель

Собрали самые интересные локации, которым есть чем удивить!

Эль-Кастильо, Мексика



Эль-Кастильо, Мексика / Фото Unsplash

Эль-Кастильо (Пирамида Кукулькана) – массивный шедевр цивилизации Майя, возвышающийся в джунглях Юкатана. Во время весеннего и осеннего равноденствия тени сползают по краям постройки, создавая уникальную фигуру змеи, голова которой высечена в камне внизу. Считается, что этот перформанс посвящается богу змей Кукулькану, дарившему народу хороший урожай.

Стоунхендж, Англия



Стоунхендж / Фото Unsplash

Доисторическая достопримечательность закрыта от туристов практически круглый год. Так, власти Англии защищают ее от повреждений и износа. Попасть внутрь Стоунхенджу можно только несколько раз в год, в частности, в дни равноденствия и солнцестояния.

Мачу-Пикчу, Перу



Мачу-Пикчу, Перу / Фото Unsplash

Священный камень Интиуатана в Мачу-Пикчу был вырезан инками с такой точностью, что в полдень 20 марта он не отбрасывает тень.

Каньон Чако, США



Каньон Чако / Фото Unsplash

Национальный исторический парк Чако-Каньон в Нью-Мексико – это комплекс массивных построек, датируемых 850 годом, который считается религиозным центром предков народа пуэбло.

Некоторые здания были построены, чтобы отметить важные астрономические события, в том числе день весеннего равноденствия. В это время солнце проникает через выровненные дверные проемы в небольшую нишу в стене.

Курганы Спиро, США

Археологический центр Спиро-Маундс – это пол гектара земли вблизи реки Арканзас, ставших религиозным центром северного каддоанского народа между 700 и 1500 годами.

Земляные курганы стали местом, где хоронили лиц с высоким статусом. Во время раскопок в 1930-х годах в этих гробницах нашли немало артефактов, свидетельствующих о том, что каддоанцы работали с керамикой, а также хорошо разбирались в астрологии. Так, в день весеннего равноденствия солнце поднимается прямо за Вторым курганом. Зрелище лучше наблюдать со входа в главный храм.

Ангкор-Ват, Камбоджа



Ангкор-Ват, Камбоджа / Фото Unsplash

Несмотря на то, что в 12 веке проект планировался как индуистский храмовый город, впоследствии Ангкор-Ват превратился в центр буддизма. Сейчас он считается самым большим в мире религиозным комплексом. На рассвете солнце поднимается прямо за его 65-метровой центральной башней.

Мнайдра, Мальта



Мнайдра, Мальта / Фото wikimedia

Мнайдра – мегалитический храм, построенный около 3 600 года до нашей эры. Утром лучи солнца освещают главный вход, рассеивая свет всем святилищем.

Теотиуакан, Мексика



Теотиуакан, Мексика / Фото Unsplash

Во Дворце Кетцалькоатля в Теотиукане свет утреннего равноденствия отбрасывает тень, которая перемещается объектом, изображая солнечные и лунные символы.

Каменные круги Альмендреш, Португалия.



Каменные круги Альмендреш, Португалия / Фото wikimedia

Каменные круги Альмендреш состоят из 90 гранитных валунов, которые датируются 6 000 годом до нашей эры.

Памятник окружен оливковыми деревьями, а в первой половине дня равноденствия, солнце встает вдоль оси памятника, отбрасывая прямые тени от камней.

Базилика Сан-Петронио, Италия



Базилика Сан-Петронио / Фото Unsplash

Базилика Сан-Петронио в Болонье – не просто один из самых больших храмов в Европе, но и солнечная обсерватория. По полу готического здания 14 века проходит меридиан, рассчитанный астрономом Джованни Доменико Кассини в 1655 году. Длина линии меридиана составляет 67,72 метра. Это самый длинный меридиан в мире.

В полдень весеннего равноденствия свет идеально ложится на пол, поэтому именно этот день туристы выбирают, чтобы посетить базилику в Италии.