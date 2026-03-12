Війна на Близькому Сході призвела до того, що туристи починають обирати зовсім інший вектор відпочинку, пише Daily Express. Експерти визначили кілька напрямків, які зможуть замінити популярні туристичні країни.

Куди поїхати замість Близького Сходу?

Замість Дубаю – Гонконг

Для тих, хто шукає відпочинок серед хмарочосів та розкішних торгових центрів – Гонконг підійде ідеально. Дубай приваблював туристів одним із найбільших торгових центрів світу Dubai Mall. Чудовою альтернативою є гонконгський торговий центр Harbour City з понад 700 магазинами та неймовірними хмарочосами міста.

Замість Туреччини – Греція

Повітряний простір Туреччини відкритий, проте деякі мандрівники побоюються їхати навіть до сусідніх країн. Греція може бути хорошим варіантом. Країна може похвалитися готелями All-inclusive, піщаними пляжами й високою температурою повітря влітку.



Греція подарує чудовий відпочинок / Фото Pixabay

Замість Мальдів – Албанія

Мальдіви безпечні для подорожей, проте перельоти до цього омріяного місця дещо складні, бо займають багато часу на переліт й коштують доволі дорого. Проте проблема полягає ще й в тому, що часто в ОАЕ відбувається пересадка, а багато рейсів наразі призупинені.

Через це прямі рейси до Мале – столиці Мальдівських островів, почали різко зростати. Замість цієї мандрівки варто обрати Албанію, де сонячно 300 днів на рік, а тепла температура тримається аж до листопада.

Замість Кіпру – Майорка

Кіпр історично є частиною Європи, проте географічно розташований ближче до Західної Азії. Для тих, хто хоче залишитися ближче до дому, іспанський острів Майорка стане гарним місцем для відпочинку.

Тут ідеальна погода, піщані пляжі, чистенні курорти й готелі за системою All-inclusive. Майорка залишається ідеальним місцем для пляжного відпочинку з травня по жовтень.

Попри військову активність, місцева влада Кіпру запевняє, що ситуація на острові залишається спокійною та безпечною для туристів, пише Mirror. Кіпр вважається безпечним напрямком для жінок, які самостійно відправляються в подорож, але рекомендовано бути обережними під час вечірок чи нічних виходів.

