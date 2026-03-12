Тут столичне місто існує безперервно вже понад 2500 років, стоять глиняні "хмарочоси", і є острів, де третина рослин унікальні на планеті. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про Ємен докладніше.

Від глиняних хмарочосів до Дерева крові дракона: що варто знати про цю особливу країну – Ємен?

Ємен сьогодні залишається зоною активного збройного конфлікту, навіть не того, що почався в останній день лютого 2026 року, а значно давнішого. І це надзвичайно прикро, адже країна дуже й дуже цікава для дослідження та туризму.

Це одна з найдавніших цивілізованих територій Аравії. Ще у XII століття до нашої ери тут квітнула Саба – могутня держава, що контролювала торгівлю ладаном та миррою між Аравією, Єгиптом і Середземномор'ям. Пригадуєте біблійну царицю Савську з історії про Соломона? Вона саме звідти. А столиця Саби Маріб мала знамениту греблю – одне з найбільших інженерних досягнень стародавнього світу.

Після сабейців прийшли хім'ярити, потім перси, потім іслам із 628 року, а потім Османська імперія – і кожна з цих епох залишила по собі матеріальні сліди у горах, долинах і на узбережжі. Пізніше Британія контролювала Аден та довколишній регіон, з 1839 по 1967 роки. А у 1990-х сюди прийшла глибока нестабільність, що переросла у повноцінну громадянську війну з 2015 року (уряд підтримує Саудівська Аравія, а проти – хаотичний рух хуситів, за яким стоїть Іран).

Усі найнеймовірніші краєвиди Ємені без зайвих коментарів: дивіться відео ScenicRelaxationFilms

Ємен займає близько 530 тисяч кілометрів квадратних на крайньому півдні Аравійського півострова (це менше, ніж площа України, але не набагато). Рельєф драматичний: уздовж заходу тягнеться хребет Сарават – Хаджур із вершинами у понад 3600 метрів, що різко обривається на схід, переходячи в посушливе плато і піщані пустелі аж до Оману. На заході ж лежить узбережжя Червоного моря, а на півдні – Аденська затока й Аравійське море.

Стара Сана, столиця країни – один із найунікальніших міських ансамблів планети. Місто розташоване на висоті 2200 метрів над рівнем моря, і навіть улітку тут комфортна температура. Воно безперервно заселене понад 2500 років, як пише ebsco.com, а характерна архітектура тут – глиняні (з обпаленої цегли й каменю) будинки до 8 чи 9 поверхів, прикрашені візерунками на верхніх поверхах (нижні при цьому призначені для худоби й складів). Цікаво, що ці візерунки не декоративні, а є посланнями – сусіди читають із них про соціальний статус господаря.

І як не згадати про острів Сокотра – мабуть, найнезвичайніший природний об'єкт всього Аравійського регіону. Розташований за 240 кілометрів від узбережжя Ємену в Аравійському морі, він мільйони років розвивався у відносній ізоляції, тож третина його видів рослин є ендемічними, тобто не зустрічаються більше ніде на Землі. ЮНЕСКО визнає острів біосферним заповідником.

Символ Сокотри – Дерево крові дракона, Dracaena cinnabari, парасолькоподібне, з темно-сірою корою і густою плоскою кроною. Цікавинка навіть не у тому, що ці дерева живуть, буває, понад 700 років: коли надрізати кору, звідти тече темно-червона смола, "кров дракона", яку з часів давнього Риму збирали на барвники та ліки. А ще є огіркове дерево, Dorstenia gigas, і пляжі з білосніжним піском, де гніздяться морські черепахи.

Парі вдалося побувати у Ємені, і ось що вони показали: дивіться відео lostleblanc

У провінції Хадрамаут посеред обведеної скелями долини стоїть місто Шибам, його називають "найстарішим у світі містом хмарочосів". Тут є близько 500 будинків-веж, збудованих із сирцевої глини, що сягають 8 – 11 поверхів. Це місто існує понад 1700 років, і його вигляд на тлі пустелі – один із найбільш незабутніх у всій Азії.

Як бачимо, Ємен має усі можливості, щоб бути одним з найяскравіших туристичних напрямків Близького Сходу. Але тривала громадянська війна перекрила всі шляхи. Тож станом на 2026 рік Ємен залишається країною, красу якої людство поки що бачить переважно на фотографіях.

