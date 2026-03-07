Це країна, де є вузькі фіорди, що нагадують Норвегію, де у липні пустеля раптом зеленішає, і де серед фортів XVII століття та рибальських дау ніхто нікуди не поспішає. Завдяки матеріалам lonelyplanet.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Війна на Близькому Сході: як це впливає на туристів з усього світу

Це була найспокійніша і найбезпечніша країна Близького Сходу: що варто знати про Оман?

Оман – найстаріша незалежна держава арабського світу. Цивілізація тут живе щонайменше 5000 років – саме настільки давно тут процвітала держава Маган (або Маккан), що постачала мідь для всієї Месопотамії. Бронзова доба залишила по собі кам'яні гробниці Бат, Аль-Хутм та Аль-Айн, деяким з яких понад 4500 років.

У I тисячолітті Оман став морською державою, як зазначає almatar.com, його кораблі ходили до Індії, Африки та Китаю. У 630 році оманці самостійно, без завоювань, прийняли іслам. У 1507 Маскат захопили португальці, та їх вигнали через 150 років, згодом побудувавши потужний морський султанат, що домінував у торгівлі від Перської затоки до суахілі-узбережжя Африки.

Сучасний Оман – заможна й стабільна держава. Значною мірою це результат ренесансу після 1970 року, коли султанат, яким з 2020 року керує Хайтем бін Тарік, взяв курс на відкритість і модернізацію за одночасного збереження культурних традицій.

Географія країни дуже цікава, тут можна побачити 5 різних пейзажів. Це друга найбільша країна Аравійського півострова після Саудівської Аравії – 309 500 кілометрів квадратних, тобто майже двічі помістилася б на площі України. І весь цей простір неймовірно різнобарвний.

На півночі розташований півострів Мусандам. Це ексклав, тобто клапоть суші, відрізаний від основної частини країни Еміратами. Але він дуже важливий, адже саме там лежать береги Ормузької протоки.

Оман – арабська країна з украй привабливим набором цікавинок: дивіться відео truehorizons66

На півострові різкі вапнякові скелі урвищами йдуть просто у море, утворюючи справжні аравійські фіорди (khawr), що нагадують норвезькі. А з міста Хасаба тут туристи вирушають на дау (dhow) до дельфінів просто посеред стратегічного морського коридору планети.

У центрі країни стоїть хребет Аль-Хаджар із вершинами у понад 3000 метрів над рівнем моря та здатними вразити вадами – це такі каньйони, де ховаються смарагдові басейни з водою. Найяскравіший – Ваді Шаб, вузький вад із кількома природними купальнями, до однієї з яких треба пропливти крізь печеру.

На схід від гір – Піски Вахіба або Рамлат-аль-Вахіба, це класична Аравійська пустеля на понад 12 тисячах квадратних кілометрів, де вражають золоті дюни у 100 метрів заввишки, а на їхніх краях живуть бедуїни-верблюдярі. Цікаво, що пустеля впирається просто в Індійський океан.

На півдні розташована провінція Дофар із містом Салала, і це єдиний куточок Аравійського півострова, де влітку бувають справжні мусони. Найдивніша особливість – явище Харіф (Khareef), коли пустеля зеленішає з кінця червня до вересня.

Саме у цьому регіоні є унікальний мусонний сезон, нетиповий для решти Аравійського півострова. Мусонні вітри з Індійського океану огортають гори туманом і дощем, і за 2 – 3 тижні сухе плато перетворюється на суцільний килим зеленої трави, сезонних водоспадів і пасовищ для верблюдів.

Щороку Харіф збирає мільйони туристів, Оман навіть спеціально організує Salalah Tourism Festival із народною музикою, ринками та ремісниками. Додатковою перевагою є привітна літня температура десь у плюс 25 – 28 градусів, тоді як у Маскаті чи Дубаї у цей час стовпчик термометра перевалює за 40.

Що робити та що подивитися в Омані – розповідь професійного туриста: дивіться відео LucasTJahn

Ще одна маловідома родзинка Оману – Афладж, стародавні підземні зрошувальні канали, деяким з яких понад 2 500 років. Загалом, мабуть, ця країна є чи не найбільш недооціненим туристичним напрямком Близького Сходу, але досі стрімко нарощувала показники.

Що точно варто тут відвідати? Це стара частина Маската з фортами Аль-Джалалі та Аль-Мірані, як пише asocialnomad.com, одна з найбільших у світі Велика мечеть Султана Кабуса, ринок Мутрах, місто Нізва з однойменним фортом і козячим базаром щоп'ятниці, Ваді Шаб та Ваді Тіві, пустеля Вахіба і, звісно, Хасаб із фіордами.

Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але коли цей складний період закінчиться, Оман сміливо можна і варто розглядати для гостин.

А які туристичні місця в Азії можна і варто відвідати просто зараз?