Війна на Близькому Сході вже вплинула щонайменше на 14 країн і спричинила масштабні перебої в авіасполученні. Туристам, які перебувають у регіоні або лише планують поїздку, варто уважно стежити за оновленнями та оцінювати ризики. Під удари потрапили не лише військові об'єкти, а й аеропорти та цивільна інфраструктура, зокрема у популярних туристичних центрах Дубаї, Абу-Дабі та Досі, пише BBC.

Як війна в Ірані впливає на світові подорожі?

Іран

Цивільне авіасполучення повністю зупинене, повітряний простір закритий. Діють найвищі рівні попереджень про небезпеку.

ОАЕ

Наразі варто утриматися від подорожей без нагальної потреби. Тим, хто вже перебуває в ОАЕ, рекомендують залишатися в безпечному місці та дотримуватися заходів обережності через ризик ракетних і безпілотникових атак. Також мандрівникам радять зареєструвати свої контактні дані в дипломатичних установах на випадок подальшої ескалації ситуації, пише The Times.

Тим, хто перебуває в ОАЄ, варто дотримуватись заходів безпеки / фото Canva

Загалом для країн Перської затоки діє попередження про підвищену терористичну загрозу. Йдеться про можливі атаки, спрямовані проти іноземних громадян та об'єктів, пов'язаних із західними країнами. Потенційними цілями можуть бути готелі, пляжі, ресторани, торгові центри та інші місця масового скупчення людей. Мандрівникам радять бути особливо уважними до свого оточення та стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади.

Катар

Повітряний простір закритий, а іноземні уряди рекомендують громадянам залишатися в укриттях.

Оман

Вважається відносно безпечнішим напрямком, однак окремі регіони також зазнали атак. Краще переглянути необхідність поїздки.

Ізраїль

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон тимчасово закритий. У країні регулярно лунають сирени повітряної тривоги.

Ліван, Кувейт, Бахрейн, Ірак та Йорданія

Повітряний простір частково або повністю закритий. Рівень попереджень – найвищий.

Ліван, Кувейт, Бахрейн, Ірак та Йорданія – повітряний простір частково або повністю закритий / фото Canva

Саудівська Аравія

Попри атаки, аеропорт Ер-Ріяда залишається одним із небагатьох у регіоні, що продовжує роботу.

Кіпр

Конфлікт торкнувся і Європи – безпілотник атакував британську авіабазу на острові. Частину рейсів скасовано.

Єгипет

Безпосередніх ударів не зафіксовано, однак все ж варто проявляти обережність.

Експерти наголошують: ситуація змінюється буквально щогодини. Перед подорожжю необхідно перевіряти офіційні рекомендації МЗС своєї країни, стежити за роботою аеропортів та авіакомпаній і зважати на власний рівень ризику.

Які ще важливі новини варто знати туристам?