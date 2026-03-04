Дехто може подумати про маршрути Лондон – Нью-Йорк чи Пекін – Шанхай, пише Express. Серед затребуваних рейсів до переліку може увійди Джидда – Ер-Ріяд або Мумбаї – Делі, оскільки вони щороку обслуговують мільйони мандрівників.

Який авіамаршрут є найзавантаженішим?

Перше місце у світі займає менш відомий напрямок у Південній Кореї, де щодня літаками подорожують понад 40 тисяч пасажирів.

Йдеться про маршрут між Міжнародним аеропортом Чеджу на однойменному острові та столичним аеропортом Сеул Гімпхо. Цей маршрут подорожі настільки популярний серед корейців, що для багатьох така мандрівка стала символічною традицією відпочинку.

На цьому напрямку працюють 7 авіакомпаній, які іноді виконують понад 130 рейсів щодня. Попит саме на цей маршрут стабільно залишається дуже високим.

Популярність легко пояснити. Острів Чеджу є однією з головних туристичних перлин країни. Він розташований за 80 кілометрів від південного узбережжя Корейського півострова й славиться своїми природними ландшафтами, культурою та кухнею.



Острів Чеджу – неймовірно красивий / Фото з Pinterest

Серед відомих місць острова – вулкан Халласан та водоспад Чхонджійон, які кожного року приваблюють безліч туристів. У 2007 році Чеджу отримав ще більше міжнародного визнання, коли його включили до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

Важливу роль у популярності острова відіграє зручне розташування. Південна Корея знаходиться за 6 годин польоту від Таїланду, за 3 години від Китаю та за 2 години від Японії. Саме тому Чеджу, як і сусідній Пусан, став популярним напрямком для коротких подорожей для тих, хто не хоче далеко вирушати.

Маршрут Чеджу – Сеул нагадує повітряне метро: політ тримає менше години, а рейси відправляються дуже часто. У 2025 році пасажиропотік на цьому напрямку зріс на 1%, а загальна кількість проданих квитків перевищила 14 мільйонів.

Як виглядає острів Чеджу: дивіться відео

До слова, туристичне видання Time Out визначило Сеул, столицю Південної Кореї, як найдорожче місто для повсякденного життя. У Сеулі лише 30% респондентів вважають, що поїсти в ресторані можна за доступною ціною, а лише 21% так думають про напої.

