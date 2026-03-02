Весна – це ідеальний час для подорожей. Тому експерти радять обирати активні відпочинки на природі, поєднуючи пляжний релакс із хайкінгом, серфінгом чи дайвінгом, розповідає BBC.

Які напрямки будуть найкращими для подорожей навесні 2026?

Пуерто-Ріко, США

Острів пропонує не лише курортні пляжі, а й багату культуру, мистецтво та гастрономію. Менші острови Кулебра і Віекес відкривають піші та водні маршрути до відокремлених пляжів для снорклінгу, а оновлені бутик-готелі Finca Victoria і Villa Boheme додають комфорту для відпочинку.

Мадейра та Порту-Санту, Португалія

Весна – час, коли архіпелаг розквітає. Любителі дайвінгу та пляжного відпочинку можуть відправитися на Порту-Санту з його золотими пісками та кришталевою водою. Також варто не пропустити відновлюваний після 2024 року маршрут Vereda do Areeiro-Pico Ruivo, який відкриється у квітні 2026.

Це 7-кілометрова стежка, що з'єднує три найвищі вершини острова: Піко-ду-Арейро, Піко-дас-Торрес та Піко-Руйво, розповідає Visit Madeira. Маршрут проходить через вулканічні тунелі, круті схили та сходи, а фінальний підйом веде до притулку Casa de Abrigo do Pico Ruivo. По дорозі можна побачити унікальні макаронезійські рослини та птахів, а також скельне утворення, відоме як "Людина, що стоїть".

Форт-Маєрс, Санібел та Каптіва, Флорида, США

Тут менше туристів, ніж у Майамі чи Форт-Лодердейлі. Відновлені після урагану 2022 року острови пропонують екотури, спостереження за птахами та відпочинок на незайманих пляжах.

Кейптаун, Південна Африка

Саме у цей сезон можна отримати спокійні прогулянки містом, походи та відвідування виноробень. У квітні пройде перший в Африці фестиваль світлових інсталяцій Lumenocity, а 21 березня – яскравий Кейптаунський карнавал.

Манкора, Перу

Золоті пляжі, спокійні бухти та свіжі морепродукти. Підійде для серферів, снорклінгу з черепахами та тихого сімейного відпочинку. Новий готель Inkaterra Cabo Blanco як раз відкрився на початку 2026 року.

Раджа Ампат, Індонезія

Кінець сухого сезону – ідеальний час для дайвінгу та снорклінгу. Розкішні приватні яхти Lamima та Celestia пропонують тури для 14 гостей, а локальні гостьові будинки забезпечують автентичний відпочинок.

