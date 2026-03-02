Весна – це ідеальний час для подорожей. Тому експерти радять обирати активні відпочинки на природі, поєднуючи пляжний релакс із хайкінгом, серфінгом чи дайвінгом, розповідає BBC.
Які напрямки будуть найкращими для подорожей навесні 2026?
- Пуерто-Ріко, США
Острів пропонує не лише курортні пляжі, а й багату культуру, мистецтво та гастрономію. Менші острови Кулебра і Віекес відкривають піші та водні маршрути до відокремлених пляжів для снорклінгу, а оновлені бутик-готелі Finca Victoria і Villa Boheme додають комфорту для відпочинку.
- Мадейра та Порту-Санту, Португалія
Весна – час, коли архіпелаг розквітає. Любителі дайвінгу та пляжного відпочинку можуть відправитися на Порту-Санту з його золотими пісками та кришталевою водою. Також варто не пропустити відновлюваний після 2024 року маршрут Vereda do Areeiro-Pico Ruivo, який відкриється у квітні 2026.
Це 7-кілометрова стежка, що з'єднує три найвищі вершини острова: Піко-ду-Арейро, Піко-дас-Торрес та Піко-Руйво, розповідає Visit Madeira. Маршрут проходить через вулканічні тунелі, круті схили та сходи, а фінальний підйом веде до притулку Casa de Abrigo do Pico Ruivo. По дорозі можна побачити унікальні макаронезійські рослини та птахів, а також скельне утворення, відоме як "Людина, що стоїть".
- Форт-Маєрс, Санібел та Каптіва, Флорида, США
Тут менше туристів, ніж у Майамі чи Форт-Лодердейлі. Відновлені після урагану 2022 року острови пропонують екотури, спостереження за птахами та відпочинок на незайманих пляжах.
Форт-Маєрс / фото Canva
- Кейптаун, Південна Африка
Саме у цей сезон можна отримати спокійні прогулянки містом, походи та відвідування виноробень. У квітні пройде перший в Африці фестиваль світлових інсталяцій Lumenocity, а 21 березня – яскравий Кейптаунський карнавал.
- Манкора, Перу
Золоті пляжі, спокійні бухти та свіжі морепродукти. Підійде для серферів, снорклінгу з черепахами та тихого сімейного відпочинку. Новий готель Inkaterra Cabo Blanco як раз відкрився на початку 2026 року.
- Раджа Ампат, Індонезія
Кінець сухого сезону – ідеальний час для дайвінгу та снорклінгу. Розкішні приватні яхти Lamima та Celestia пропонують тури для 14 гостей, а локальні гостьові будинки забезпечують автентичний відпочинок.
Де ще варто відпочивати у 2026 році?
Деякі країни потребують туристів, тож це напрямки, куди варто поїхати, щоб не бути, як всі. Одним із таких напрямків є Модлова. Щоб побачити сучасний Кишинів, прогуляйтеся парком Штефана чел Маре. Крім того, недалеко від Кишинева розташований винний підвал Мілештій Міч, який є справжнім символом країни.
Або ж, дізнайтесь про найкращі напрямки у 2026 році для туристів. Наприклад, Італія, але важливо їхати саме у вересні, адже це ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів.