Попри те, що святковий сезон традиційно означає підвищені ціни на подорожі, в Європі все ще можна знайти доступні напрямки для великоднього відпочинку, розповідає Mirror.

Дивіться також Українка назвала найбільшу помилку, яку туристи можуть зробити на Балі

Які напрямки варто обрати для відпочинку на Великдень 2026?

Мармарис, Туреччина

Найдоступнішим напрямком став курорт на Турецькій Рив'єрі. У квітні тут повітря прогрівається до + 25 градусів, а золоті пляжі та бірюзове море роблять місто ідеальним для сонячної втечі. Середня вартість пакетного туру близько 800 доларів на людину за тиждень.

Атмосфера Мармарису: дивитись відео

Краків, Польща

Середньовічна архітектура, Ринкова площа та Вавельський замок створюють атмосферу казки. У квітні тут близько + 14 градусів, комфортно для екскурсій та прогулянок. Вартість тижневого пакета приблизно 845 доларів на людину.

Албуфейра, Португалія

Місто на узбережжі Алгарве поєднує пляжний і міський відпочинок. Старе місто з брукованими вулицями, бірюзові води та температура близько + 19 градусів роблять Великдень чудовим часом для поїздки. Середня ціна 868 доларів на людину.

Албуферія / фото Canva

Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія

Столиця острова Гран-Канарія приваблює пляжем Лас-Кантерас та історичним районом Вегета. У квітні тут близько + 21 градус. Тижневий відпочинок коштує в середньому 905 градусів на людину.

Бенідорм, Іспанія

Курорт на Коста-Бланці відомий демократичними цінами, активним нічним життям та понад 300 сонячними днями на рік. У квітні близько + 19 градусів. Середня вартість 920 доларів на людину.

Відпочинок у Бенідормі: дивитись відео

Прага, Чехія

Готична архітектура, Карлів міст і Празький град роблять місто одним із найромантичніших у Європі. У квітні близько + 14 градусів. Пакетний тур приблизно 1015 доларів на людину.

Будапешт, Угорщина

Столиця Угорщини славиться термальними купальнями, парламентом і панорамою Дунаю. У квітні температура сягає + 17 градусів. Середня ціна відпочинку 1040 доларів на людину.

Будапешт дуже зручний для велосипедистів. Тут багато тротуарів поділені на дві частини: для пішоходів і для велосипедів. Тож будьте уважні і не заходьте на велосмугу, щоб не заважати руху та уникнути небезпечних ситуацій, пише Quora.

Будапешт / фото Canva

Дивіться також Японія переживає туристичний бум: 10 знакових місць, які варто побачити в цій країні

Порту, Португалія

Місто на річці Дору зачаровує барвистими фасадами, вузькими вуличками та винними підвалами. У квітні тут близько + 18 градусів. Вартість пакета близько 1055 доларів на людину.

Мілан, Італія

Столиця моди приваблює величним собором Дуомо та елегантною архітектурою. Весняна температура близько + 17 градусів. Середня ціна 1075 доларів на людину.

Дубровник, Хорватія

Місто зберегло середньовічні мури, атмосферні вулички та панорами моря. У квітні близько + 14 градусів, що ідеально для прогулянок. Пакетний тур обійдеться приблизно у 1075 доларів на людину.

Чарівний Дубровник: дивитись відео

Що ще варто побачити навесні?