Україна багата на мальовничі природні куточки, і водоспади займають серед них особливе місце. І є ті, які варто побачити особливо навесні, коли все тільки починає розквітати. Розповісти про такі місця нам допоможе "Карпатіум".
Які водоспади України варто побачити мандрівникам навесні?
- Женецький Гук (Івано-Франківська область) – 15-метровий водоспад поблизу Татарова та Микуличина.
Женецький Гук / фото INSIDE-UA
- Шипіт (Закарпатська область) – 14-метровий водоспад біля гори Гемба.
Шипіт / фото Вікіпедії
- Гуркало (Львівська область) – невеликий, але особливий 5-метровий водоспад біля Сколе.
Гуркало / фото "Карпатіум"
- Водоспад Черник (Івано-Франківська область) – каскадний водоспад, розташований у Надвірнянському районі в селі Черник, розповідається у відео 3agora_House.
Водоспад Черник / фото Вікіпедії
- Воєводин (Закарпатська область) – 24-метровий каскад неподалік Тур'ї Поляни, схований у букових та хвойних лісах.
Воєводин / фото Вікіпедії
- Джуринський (Тернопільська область) – найвищий рівнинний водоспад України.
Джуринський / фото "Відвідай"
- Малієвецький (Хмельницька область) – 18-метровий штучний водоспад із гротами.
Малієвецький / фото Вікіпедії
Що ще варто побачити туристам навесні?
Ми вже розповідали, куди варто подорожувати навесні в Європі. Наприклад, острів Мадейра. Саме там весна – це найзеленіший сезон на острові. Водоспади найбільш повноводні, можна побачити як квітнуть ніжні жакаранди і багато гуляти стежками острова.
Або ж, які місця Іспанії варто побачити навесні. Одним із них є Нерха – це спокійне курортне містечко, яке підійде для тих, хто любить заходи сонця, затишні бухти та аперитиви у місцевих барах.