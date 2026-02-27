Україна багата на мальовничі природні куточки, і водоспади займають серед них особливе місце. І є ті, які варто побачити особливо навесні, коли все тільки починає розквітати. Розповісти про такі місця нам допоможе "Карпатіум".

Які водоспади України варто побачити мандрівникам навесні?

Женецький Гук (Івано-Франківська область) – 15-метровий водоспад поблизу Татарова та Микуличина.



Женецький Гук / фото INSIDE-UA

Шипіт (Закарпатська область) – 14-метровий водоспад біля гори Гемба.



Шипіт / фото Вікіпедії

Гуркало (Львівська область) – невеликий, але особливий 5-метровий водоспад біля Сколе.

Гуркало / фото "Карпатіум"

Водоспад Черник (Івано-Франківська область) – каскадний водоспад, розташований у Надвірнянському районі в селі Черник, розповідається у відео 3agora_House.

Водоспад Черник / фото Вікіпедії

Воєводин (Закарпатська область) – 24-метровий каскад неподалік Тур'ї Поляни, схований у букових та хвойних лісах.

Воєводин / фото Вікіпедії

Джуринський (Тернопільська область) – найвищий рівнинний водоспад України.

Джуринський / фото "Відвідай"

Малієвецький (Хмельницька область) – 18-метровий штучний водоспад із гротами.



Малієвецький / фото Вікіпедії

Що ще варто побачити туристам навесні?