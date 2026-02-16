На Коста-дель-Соль вже у квітні температура повітря сягає 23 градусів тепла, а туристів значно менше, ніж у розпал літа, пише Travel Off Path.

Читайте також Не Італія і не Франція: названо країни з найшвидшим зростанням туризму

Куди поїхати навесні в Іспанії?

Марбелья

Марбелью часто називають перлиною Коста-дель-Соль. Тут туристи можуть посмакувати тапасами й сангрією з видом на гавань із яхтами або прогулятися пляжем Плайя-де-ла-Фонтанілья.

Особливої уваги заслуговує старе місто Каско Антигуо. Від площі Пласа-де-лос-Наранхос, де ростуть апельсинові дерева, можна неспішно дійти до барокової церкви Іглесія-де-ла-Енкарнасьйон. І все це за один день.

Нерха

Це спокійне курортне містечко, яке підійде для тих, хто любить заходи сонця, затишні бухти та аперитиви у місцевих барах. Плайя-де-Бурріана вразить туристів мальовничим пляжем з пісокм, що оточені простими пляжними барами та блакитним морем. З оглядового майданчика відкриється панорама всього узбережжя та Середземного моря.

Фріхіліана

За 10 хвилин їзди від Нехори розташована Фріхіліана. Містечко вражає вузькими брукованими вуличками, білими будинками з ґанками та старовинним кварталом з кам’яними сходами та звивистими вуличками.

Естепона

Знайти спокійну альтернативу жвавій Марбельї можна в Естепоні. У старій частині можна побачити білосніжні таунхауси з квітами на вікнах і затишні площі з кафе без великих натовпів. Місто відоме своїми масштабними настінними розписами, що прикрашають будинки та додають яскравості міському пейзажу.

Сан-Луїс-де-Сабінільяс

Містечко розташоване у спокійнішій частині Коста-дель-Соль і не настільки заповнене туристами, як Марбелья чи Естепона. Головний пляж жирокий і протяжний, а море – тепле і мілке.

Яке місто найзеленіше у світі?

Осло визнано найзеленішим містом світу за версією Iglu Cruise, де 95% жителів живуть поруч із парками, пише Express. Майже 95% жителів живуть максимум за 300 метрів від парків чи скверів. Цей показник робить місто одним із найкомфортніших для прогулянок в Європі.

Що ще варто прочитати?