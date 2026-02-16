На Коста-дель-Соль вже у квітні температура повітря сягає 23 градусів тепла, а туристів значно менше, ніж у розпал літа, пише Travel Off Path.
Читайте також Не Італія і не Франція: названо країни з найшвидшим зростанням туризму
Куди поїхати навесні в Іспанії?
Марбелья
Марбелью часто називають перлиною Коста-дель-Соль. Тут туристи можуть посмакувати тапасами й сангрією з видом на гавань із яхтами або прогулятися пляжем Плайя-де-ла-Фонтанілья.
Особливої уваги заслуговує старе місто Каско Антигуо. Від площі Пласа-де-лос-Наранхос, де ростуть апельсинові дерева, можна неспішно дійти до барокової церкви Іглесія-де-ла-Енкарнасьйон. І все це за один день.
Нерха
Це спокійне курортне містечко, яке підійде для тих, хто любить заходи сонця, затишні бухти та аперитиви у місцевих барах. Плайя-де-Бурріана вразить туристів мальовничим пляжем з пісокм, що оточені простими пляжними барами та блакитним морем. З оглядового майданчика відкриється панорама всього узбережжя та Середземного моря.
Фріхіліана
За 10 хвилин їзди від Нехори розташована Фріхіліана. Містечко вражає вузькими брукованими вуличками, білими будинками з ґанками та старовинним кварталом з кам’яними сходами та звивистими вуличками.
Естепона
Знайти спокійну альтернативу жвавій Марбельї можна в Естепоні. У старій частині можна побачити білосніжні таунхауси з квітами на вікнах і затишні площі з кафе без великих натовпів. Місто відоме своїми масштабними настінними розписами, що прикрашають будинки та додають яскравості міському пейзажу.
Сан-Луїс-де-Сабінільяс
Містечко розташоване у спокійнішій частині Коста-дель-Соль і не настільки заповнене туристами, як Марбелья чи Естепона. Головний пляж жирокий і протяжний, а море – тепле і мілке.
Яке місто найзеленіше у світі?
Осло визнано найзеленішим містом світу за версією Iglu Cruise, де 95% жителів живуть поруч із парками, пише Express. Майже 95% жителів живуть максимум за 300 метрів від парків чи скверів. Цей показник робить місто одним із найкомфортніших для прогулянок в Європі.
Що ще варто прочитати?
Мармурове море, розташоване у Туреччині, є найменшим у світі з площею 11 350 квадратних кілометрів.
Альмерія в Іспанії визнана найщасливішим містом завдяки м'якому клімату, зручній інфраструктурі та доступності медичних послуг.