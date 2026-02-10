Мовиться, звісно, про Мармурове море, сполучене з Чорним та Егейським протоками Босфор та Дарданелли відповідно. З посиланням на worldatlas.com розповідаємо про це докладніше.

Мармурове море – найменше у світі: які цікавинки варто про нього знати?

Мармурове море у Туреччині є найменшим у світі. Його площа – всього 11 350 квадратних кілометрів, що практично дорівнює площі африканської країни Гамбія (11 295). Та скромні розміри не заважають цій водоймі бути надзвичайно важливою.

По-перше, він сьогодні відіграє важливу географічну роль, з'єднуючи Чорне море з Егейським. Це насичена транспортна артерія до Середземномор'я, одна з ключових у міжнародному судноплавстві.

По-друге, Мармурове море та землі поруч мають давню та багату історію. Як зазначає cornucopia.net, це море вдвічі менше за Вельс, а проте поїздка навколо нього дозволяє побачити "османське серце" – від Стамбула і колишньої столиці імперії Едірне через Дарданелли до відомих міст Бурса та Ізнік (давньогрецька Нікея), і нарешті до Босфорської протоки.

Море простягається на 280 кілометрів у довжину та досягає 80 кілометрів ушир. Назва його походить не від відомої морської породи, а від острова Мармара. Максимальна глибина моря становить 1370 метрів, а середня – 494 метри.

Мармурове море часто називають локацією, яка відокремлює Азію від Європи. Протока Босфор з'єднує його з Чорним морем, а протока Дарданелли – з Егейським. Босфор також поділяє Стамбул на азійську та європейську сторони.

Цікавий факт: Каспійське море, яке вважають найбільшим озером світу, має площу у 371 тисячу квадратних кілометрів, тож Мармурове море у 33 рази за нього менше.

Зауважимо, що узбережжя Мармурового моря також прикрашають найрізноманітніші курорти, де люблять відпочивати туристи з усього світу. Море існує десь 2,5 мільйона років і залишається унікальною географічною особливістю регіону.

