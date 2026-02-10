Мовиться, звісно, про Мармурове море, сполучене з Чорним та Егейським протоками Босфор та Дарданелли відповідно. З посиланням на worldatlas.com розповідаємо про це докладніше.
Мармурове море – найменше у світі: які цікавинки варто про нього знати?
Мармурове море у Туреччині є найменшим у світі. Його площа – всього 11 350 квадратних кілометрів, що практично дорівнює площі африканської країни Гамбія (11 295). Та скромні розміри не заважають цій водоймі бути надзвичайно важливою.
По-перше, він сьогодні відіграє важливу географічну роль, з'єднуючи Чорне море з Егейським. Це насичена транспортна артерія до Середземномор'я, одна з ключових у міжнародному судноплавстві.
По-друге, Мармурове море та землі поруч мають давню та багату історію. Як зазначає cornucopia.net, це море вдвічі менше за Вельс, а проте поїздка навколо нього дозволяє побачити "османське серце" – від Стамбула і колишньої столиці імперії Едірне через Дарданелли до відомих міст Бурса та Ізнік (давньогрецька Нікея), і нарешті до Босфорської протоки.
Море простягається на 280 кілометрів у довжину та досягає 80 кілометрів ушир. Назва його походить не від відомої морської породи, а від острова Мармара. Максимальна глибина моря становить 1370 метрів, а середня – 494 метри.
Мармурове море часто називають локацією, яка відокремлює Азію від Європи. Протока Босфор з'єднує його з Чорним морем, а протока Дарданелли – з Егейським. Босфор також поділяє Стамбул на азійську та європейську сторони.
Цікавий факт: Каспійське море, яке вважають найбільшим озером світу, має площу у 371 тисячу квадратних кілометрів, тож Мармурове море у 33 рази за нього менше.
Зауважимо, що узбережжя Мармурового моря також прикрашають найрізноманітніші курорти, де люблять відпочивати туристи з усього світу. Море існує десь 2,5 мільйона років і залишається унікальною географічною особливістю регіону.
Червоне море – одне з найтепліших у світі. Воно добре знайоме українським туристам завдяки курортам Єгипту, таким як Хургада та Шарм-ель-Шейх. Тут майже завжди тепло, а ще це море славиться кораловими рифами та багатим підводним світом.
Середземне море – омиває найбільше країн у світі. Його торкаються береги 22 держав, це Іспанія, Франція, Монако, Італія, Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Албанія, Греція, Туреччина, Кіпр, Сирія, Ліван, Ізраїль, Сектор Гази, Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Марокко та Мальта.