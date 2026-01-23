Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Quora.

Яке море омиває найбільше країн?

Середземне море омиває береги багатьох країн – усього 22 суверенні держави мають вихід до цього моря. Ось перелік країн (за годинниковою стрілкою від Гібралтарської протоки): Іспанія, Франція, Монако, Італія, Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Албанія, Греція, Туреччина, Кіпр, Сирія, Ліван, Ізраїль, Палестина (Сектор Газа), Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Марокко, Мальта.

Середземне море / фото Вікіпедії

У списку Палестина (Сектор Газа) врахована як середземноморська прибережна територія, хоча вона не є повністю визнаною суверенною державою; деякі джерела подають лише 21 країну без неї.

Мікродержави, такі як Сан-Марино, Ватикан і Андорра, а також країни без виходу до моря, не включені. Серед острівних держав у Середземному морі: Кіпр і Мальта, а Монако є суверенною мікродержавою на узбережжі.

Геологічні дослідження свідчать, що близько 5,9 мільйонів років тому Середземне море відокремилося від Атлантики і частково або повністю висохло приблизно на 600 000 років під час Мессінської кризи солоності, перш ніж його знову наповнила вода в результаті Занклінської повені близько 5,3 мільйонів років тому, зазначається у Вікіпедії.

