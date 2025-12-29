Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Карибська мрія у реальності: де шукати найкращі пляжі Домінікани

Які країни обирають мандрівники в різні сезони?

Якщо ви шукаєте тепло та сонячну погоду протягом усього року, не впадайте у відчай, адже існує безліч напрямків, де можна насолоджуватися приємними температурами та сонячними днями. Щоб допомогти вам обрати ідеальний напрямок, ми склали путівник по кожному місяцю року:

Грудень

Домініканська Республіка: Температура 25 – 30 градусів, мало дощів, сонячні пляжі та різдвяна атмосфера.

Канарські острови: Температура 20 – 26 градусів, теплі сонячні дні, гарний варіант для зимового відпочинку.

ОАЕ: Дубай і Абу-Дабі пропонують комфортну температуру, сонце та можливість насолоджуватися пляжами і розвагами.

Відпочинок на Домініканській Республіці / фото Canva

Січень

Дубай, ОАЕ: Температура в січні коливається від 15 до 24 градусів, що робить цей місяць чудовим для відвідування міста перед літньою спекою. Основні пам'ятки: Бурдж-Халіфа, величезні торгові центри та красиві пляжі.

Мексика: Зимові місяці ідеальний час для поїздки з середньою температурою близько 29 градусів, сухою та сонячною погодою. Канкун, Пуерто-Вальярта та Кабо-Сан-Лукас пропонують чудові пляжі, яскраве нічне життя та готелі "все включено".

Карибські острови: Січень найкращий час для Барбадосу, Ямайки та Домініканської Республіки, коли погода сонячна, тепла, а піщані пляжі й пригоди чекають на відвідувачів.

Туристи на платформі Reddit радять особливо відвідати острів Сент-Джон у Віргінських Островах США: тут мало туристів, красиві пляжі та національний парк, що займає близько 60 – 70% території.

Лютий

Кабо-Верде: Температура 21 – 27 градусів і 7 – 8 годин сонця щодня роблять це місце ідеальним для пляжного відпочинку та водних видів спорту.

Таїланд: 24 – 33 градуси, мінімум дощів і багато сонця. Ідеальний час для пляжів Пхукета, подорожей між островами та знайомства з культурою Бангкока й Чіангмая.

Коста-Ріка: Лютневі дні ще сухі, що дозволяє відвідати тропічні ліси, вулкани та золоті пляжі без натовпів туристів.

Березень

Марокко: М'яка погода близько 21 градус у містах Агадір і Марракеш робить цей час ідеальним для прогулянок ринками та ресторанами.

Єгипет: Пляжі Шарм-ель-Шейха та Хургади дарують теплу погоду 26 – 27 градусів і можливість відвідати стародавні пам'ятки.

Відпочинок в Аризоні / фото Сanva

Квітень

США: Невада, Аризона, Флорида – спекотна та сонячна погода, чудові умови для подорожей і тематичних парків, особливо на початку місяця.

Південна Африка: Кейптаун приємно теплий для огляду визначних місць, сходження на Столову гору та відпочинку на пляжах.

Дивіться також Карибська мрія у реальності: де шукати найкращі пляжі Домінікани

Травень

Греція: Середня температура 23 – 27 градусів, сонячні дні, море ще прохолодне, але ідеальне для плавання для тих, хто любить освіжаючу воду. Відвідуйте острови Крит, Санторіні та Родос, насолоджуючись меншою кількістю туристів у порівнянні з піковим літом.

Іспанія: Андалусія та Канарські острови дарують теплі дні та прохолодні вечори. Ідеально для пляжного відпочинку та прогулянок старовинними містами.

Японія: Квіткові фестивалі і приємна погода роблять травень чудовим часом для вивчення культури та природи країни.

Червень

Італія: Температура 25 – 30 градусів, сонячно. Рим, Флоренція та Амальфі відкриваються для туристів у всій красі. Чудовий час для прогулянок, дегустацій італійської кухні та морських курортів.

Португалія: Лісабон і Алгарве – теплі, але ще не надто спекотні, ідеальні для пляжного відпочинку та екскурсій.

Хорватія: Середземне море тепле, сонячні дні підходять для відпочинку на Адріатичному узбережжі та відвідування національних парків.

Хорватія / фото Canva

Липень

Франція: Лазурне узбережжя пропонує жаркі, сонячні дні для пляжного відпочинку. Париж теж гарний для прогулянок і культурних заходів, хоч і з великою кількістю туристів.

Хорватія: Пікова пляжна погода, температура 28 – 33 градуси, ідеально для яхтингу та морських пригод.

Сейшельські острови: Екзотична природа, тепле море, білосніжні пляжі – все це справжній рай для відпочинку.

Серпень

Іспанія: Канарські острови та Південна Іспанія залишаються теплими, але не надто спекотними. Сонячні дні, чудові пляжі та можливість займатися водними видами спорту.

Італія: Продовжуйте насолоджуватися морем Амальфі, Сицилії або Сардинії, відпочиваючи серед історичних пам'яток та мальовничих пейзажів.

Гаваї: Температура 26 – 31 градус, ідеальна для пляжного відпочинку, серфінгу та дослідження вулканів.

Вересень

Туреччина: Температура 25 – 30 градусів, море ще тепле після літа. Ідеальний час для пляжного відпочинку без натовпів туристів.

Кіпр: Сонячні дні і тепле море, прекрасний час для пляжів і прогулянок історичними містами.

Хорватія: Море залишається теплим, а туристів менше, що робить відпочинок комфортнішим.

Єгипет / фото Canva

Жовтень

Єгипет: Температура 26 – 30 градусів, ще не надто спекотно, чудово для пляжного відпочинку та екскурсій пірамідами.

Іспанія: Канарські острови дарують теплі та сонячні дні, ідеальні для пляжного релаксу.

Мексика: Середні температури 28 – 30 градусів, менше туристів, сонячні пляжі та можливість вивчати культуру та природу.

Листопад

Дубай, ОАЕ: Температура 23 – 30 градусів, сонячно, ідеально для міських прогулянок та відпочинку на пляжі.

Таїланд: Сухий сезон, температура 25 – 32 градуси, чудово для пляжного відпочинку та поїздок на острови.

Мальдіви: Сонячні дні, тепле море – ідеальний час для романтичного відпочинку та дайвінгу.

Де ще відпочивати у 2026 році?