На узбережжі Мексики, біля острова Ісла-Мухерес, розташований один із найнеординарніших музеїв світу MUSA Underwater Museum. Це не звичайна виставка в будівлі, а цілий підводний світ, де сотні скульптур розміщені просто на морському дні.

Як виглядає підводний музей MUSA?

Музей створили у 2009 році, і відтоді він став популярним місцем для дайверів з усього світу, розповідає Musamexico.org. Відвідування MUSA починається з ранкового збору в дайвінг-центрі Carey Diving. Після підготовки обладнання та короткого інструктажу туристи вирушають на невеликому човні до місця занурення. Уже через кілька хвилин після входу у воду відкривається незвичайний світ – підводна експозиція.

Занурений автомобіль Volkswagen Beetle / фото Get Your Guide

Серед перших об'єктів, які бачать дайвери, – це спеціально занурений автомобіль Volkswagen Beetle. Він створений із матеріалів, що не руйнуються у воді, і поступово обростає морськими організмами. Всередині та навколо нього ховаються риби, які використовують отвори як укриття.

Далі відкривається головна частина музею – це велика колекція людських фігур і композицій. Скульптури виглядають незвично: деякі ніби застигли у русі, інші мають серйозні або навіть тривожні вирази облич. Через це підводний простір створює трохи містичну атмосферу. З часом морські корали та водорості почали природно вкривати фігури, перетворюючи їх на частину океанічної екосистеми. Музей постійно змінюється, адже природа поступово доповнює мистецтво.

Колекція людських фігур та композицій / фото TripAdvisor

Глибина занурення тут невелика, приблизно 9 – 10 метрів, тому місце підходить навіть для менш досвідчених дайверів. Видимість у воді зазвичай хороша, а температура комфортна протягом року. Музей простягається між островом Ісла-Мухерес та Канкуном, тому за одне занурення побачити всі експонати неможливо.

Скільки коштує занурення у підводний музей MUSA?

Екскурсії до підводного музею MUSA біля Канкуна та острова Ісла-Мухерес пропонують різні формати: від снорклінгу до повноцінного дайвінгу з інструктором. Як зазначає Get Your Guide, вартість залежить від тривалості туру, рівня підготовки та кількості локацій. Середня ціна снорклінг-екскурсії становить приблизно 2 000 – 3 200 гривень. Такі тури зазвичай тривають 3 – 4 години та включають відвідування частини підводних скульптур і рифів.

Дайвінг-тури для початківців коштують у середньому 4 500 – 7 500 гривень і тривають до 5 годин. Вони дозволяють побачити більшу частину музею та зануритися глибше до підводних інсталяцій. Є також комбіновані варіанти з кількома локаціями рифів і музею, які можуть коштувати від 3 000 до 5 500 гривень залежно від програми.