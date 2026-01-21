Між двома найбільш відвідуваними країнами Європи – Швейцарією та Австрією, заховалася країна Ліхтенштейн, пише Express. Її називають найменш відвідуваною країною Європи, однак вона здатна так само вразити, як і багато інших переповнених місць на континенті.

Чим може вразити Ліхтенштейн?

Аналіз даних Riviera Travel свідчить про те, що Ліхтенштейн у 2024 році прийняв менше відвідувачів, ніж будь-яка інша європейська країна. Мільйони туристів набагато більше приваблює сусідська Швейцарія чи Австрія.

Тиск на інфраструктуру тепер змушує туристів шукати тихіші та комфортніші альтернативи. У Венеції часом неможливо пройти серед натовпів туристів. Аналогічна ситуація в Барселоні, яка кишить туристами в будь-яку пору року.

Втім, враховуючи розташування й краєвиди Ліхтенштейну, дивно, що ця країна в самому серці Альп ще не стала настільки відвідуваною, як і всі інші.

У художньому музеї Ліхтенштейну зберігається колекція сучасного мистецтва, яка може вразити кожного. А над столицею Вадуц височіє Вадуцький замок, що розташований високо над долиною Рейну. Замок пропонує захоплюючі краєвиди на долину та Швейцарію.

Країна має лише 25 кілометрів завдовжки, проте пропонує туристам безліч можливостей для відвідування. У Ліхтенштейні є позначені пішохідні стежки, які проходять через альпійські луки та ліси, а взимку тут можна зайнятися лижним спортом.

І хоч країна компактна, але ідеально підійде для неспішного відвідування, при цьому даючи легкий доступ туристам до сусідніх регіонів. Наразі Ліхтенштейн залишається однією з прихованих країн Європи, яку оминають туристи. Тому подорож можуть запланувати сюди ті мандрівники, які люблять спокій та тишу.

Куди поїхати на відпочинок соло-мандрівникам?

Соло-мандрівникам рекомендують відвідати Мадрид, Амстердам, Корсику, Дублін та Берлін, які пропонують безпечне середовище та багато цікавих локацій, пише TripAdvisor. У 2026 році уникайте Севільї, Кіото, Барселони, Венеції та Канарських островів через стресові фактори, замість цього обирайте Кордову, Канадзаву, Мадрид, Тревізо та Азорські острови.

