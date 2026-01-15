Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Яке приморське місто Британії варте уваги туристів та чому?

Приморське містечко Йоркширу, Вітбі, вражає своєю незвичайною атмосферою та цікавими пам'ятками. Воно відоме драматичними руїнами абатства на скелях, жвавою рибальською гаванню та багатою літературною спадщиною, що робить його справжньою перлиною узбережжя Північного Йоркширу.

Атмосфера міста: дивитись відео

Лише за півгодини їзди на північ від Скарборо, Вітбі надихнуло Брема Стокера на написання роману "Дракула". У класичній історії 1897 року граф Дракула висаджується тут на берег із корабля, перетворюючись на велику чорну собаку та піднімаючись знаменитими 199 сходинками до цвинтаря й руїн абатства. Стокер надихався місцевими легендами та власним візитом у Вітбі в 1890 році, включивши атмосферу міста та абатства у свій роман.

Сьогодні Вітбі буквально просякнуте духом Стокера: від атракціону Dracula Experience з моторошним аніматроніком на вході до меморіального місця Брема Стокера на вершині скелі. Туристи піднімаються по історичних кам'яних сходах, датованих приблизно 1340 роком, щоб насолодитися вражаючими краєвидами.



Whitby Goth Weekend / фото White Horse and Griffin

Але Дракула – не єдина причина відвідати Вітбі. Тут починав свою морську кар'єру капітан Кук, а Чарльз Діккенс також захоплювався містом. Найвідомішою готичною пам'яткою є абатство на мисі над містом, а прогулянки брукованими вулицями відкривають унікальні магазини, книжкові крамниці та ювелірів, що продають місцевий дорогоцінний камінь Whitby Jet. Не менш цікаве місце – критий ринок Abbey Wharf із сувенірами, солодощами та колекційними предметами.

Ще однією особливістю Вітбі є Whitby Goth Weekend – популярний двічі на рік фестиваль, що перетворює місто на центр альтернативної культури з живою музикою, готичним роком, дарквейвом, синті-попом та індустріалом.

Також платформа TripAdvisor пропонує відвідати чайний сад і водоспад Falling Foss – це чарівне місце в серці лісу Снітон, відкрито лише під час шкільних канікул. Тут можна насолодитися кавою від бариста, ароматним розсипним чаєм, домашніми тортами та булочками, спостерігаючи за мальовничим водоспадом.

