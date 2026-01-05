Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Де побачити рибальське село з історією контрабанди та мальовничими краєвидами?

Заховане в самому серці узбережжя Нортумберленда, Болмер – це маленьке приморське село, яке здається замороженим у часі. Воно пропонує гостям і місцевим дивовижний контраст із туристичними гарячими точками. Тут панує спокій, а натовпи туристів залишаються лише в сусідніх селах і містах.

Село Болмер / фото Вікіпедії

Болмер славиться своїми традиційними котеджами та блакитними рибальськими човнами, що вже сотні років є невід'ємною частиною місцевого життя. Незважаючи на рибальську діяльність, село не має офіційної гавані: човни вивозять на берег тракторами, створюючи унікальний колорит для фотографій і прогулянок узбережжям.

Населення села невелике, приблизно 120 людей. Більшість будинків розташовані вздовж головної вулиці, з якої відкривається безперервний вид на Північне море. За останнє століття Болмер майже не змінився.

Єдиним місцем, де можна перекусити або випити пива, є готель Fishing Boat Inn. Цей заклад відігравав важливу роль у житті громади та навіть під час розквіту контрабанди залишався своєрідним "центром всесвіту" для місцевих та відвідувачів.

Гарні краєвиди / фото Вікіпедії

Болмер був відомий у 18 – 19 століттях як центр контрабанди. Пірати та контрабандисти з усього узбережжя Нортумберленда та Шотландії стікалися сюди, щоб торгувати своєю "незаконною" здобиччю. Човни в селі слугували базами для цих операцій. Сусіднє шотландське село Кірк Єтольм, було домом для відомого контрабандиста Вільяма Фаа, відомого як "король циган".

У середині 20 століття Болмер отримав нову роль завдяки відкриттю бази RAF Boulmer. Під час Другої світової війни вона стала важливою військовою точкою, а зараз служить пошуково-рятувальною базою для Королівських ВПС. Незважаючи на це, саме село залишилося спокійним і недоторканим, зберігаючи атмосферу традиційного рибальського життя.

Болмер – це рай для тих, хто хоче втекти від міської метушні та насолодитися тишею, морським повітрям та мальовничими пейзажами. Тут немає великого числа розваг чи магазинів, але це лише додає чарівності: головне – це спокій, природа і можливість відчути історію на власні очі.

Як туди дістатися?

Щоб дістатися до Болмера, найзручніше їхати автомобілем: можна проїхати через село Лонгхоутон або з півдня через Лесбері. Для машин є паркування біля Fishing Boat Inn та на набережній, пише Mirror. Автобусне сполучення через село обмежене, тож тим, хто планує подорож лише громадським транспортом, варто заздалегідь перевірити актуальний розклад.

