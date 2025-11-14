Це село – Микуличин в Івано-Франківській області. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Travel Guide.

Що відомо про Микуличин – найдовше село в Україні?

Перші письмові згадки про Микуличин датовані ще 1412 роком. Упродовж століть село поглинало довколишні хутори і збільшувалося у розмірі. Населений пункт сформувався вздовж долини і дороги, тож зараз тут з усіх сторін можна споглядати вражаючі краєвиди.

За даними у Вікіпедії, у 19 столітті довжина Микуличина становила 44 кілометри. Його територія простягалася від Яремча аж до межі з Закарпаттям. Через це село було найбільшим у всій Австро-Угорській імперії. У 1927 році Польща від'єднала кілька населених пунктів від Микуличина, через що його розмір зменшився. Однак Микуличин і досі залишається найдовшим селом в Україні.



Краєвиди у Микуличині / Фото @mountainwhitehouse

Чим Микуличин приваблює туристів?

Микуличин – це справжня перлина Карпат і магніт для туристів. Тут є все – і захопливі гірські вершини, покриті лісами, і стрімка річка Прут, і водоспад Женецький Гук і довга й цікава історія.

Туристи приїжджають у Микуличин у будь-яку пору року, адже тут завжди панує особлива атмосфера спокою і гармонії. Окрім захопливих краєвидів, тут є й інші цікаві локації:

Дерев'яна церква Трійці, яка є пам'яткою дерев'яної архітектури Карпат;

Музей звичаєвої символіки Гуцульщини, який розповість про культуру регіону;

велика гойдалка, яку просто обожнюють туристи.

