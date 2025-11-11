Яка вулиця Києва найдовша і що про неї відомо?

Найдовша вулиця Києва – це Броварський проспект. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на дані у Вікіпедії.

Броварський проспект простягається аж на 13,5 кілометра. Він лежить одразу у двох районах столиці – Дніпровському і Деснянському. Сучасний вигляд і довжина проспекту збереглася ще з середини 1960-х років.

Сьогодні Броварський проспект є частиною автошляху міжнародного значення M01 та національної траси Київ – Суми – Юнаківка (H07).

За час свого існування Броварський проспект 6 разів змінював назву.

З самого початку він сполучав Київ з Черніговом, а тому й називався "Чернігівське шосе";

на початку 20 століття його перейменували на Маклаковський проспект;

з 1920-х років – на Броварське шосе;

потім він став проспектом Першого Травня;

з 1940-х років – знову Броварським шосе;

у 1973 році його перейменували на Броварський проспект;

через 5 років – проспект 60-річчя Жовтня.

Зауважимо, що сучасна назва закріпилася з 1993 року.

До слова, раніше по проспекту їздив трамвай, який сполучав Поштову площу з Броварами.



Броварський проспект влітку / Фото Анжеліки Колесник

Зверніть увагу! Броварський проспект перекрили з 3 по 15 листопада. Як пояснили на офіційному порталі Києва, це пов'язано з ремонтом дороги від станції метро Лісова до Броварів.

Яка найдовша вулиця в Івано-Франківську?

У Івано-Франківську найдовшою є вулиця Євгена Коновальця, яка простягається на понад 5 кілометрів. Вона починається у центрі міста і тягнеться аж до південних околиць у напрямку села Опришівці. Раніше вулиця Коновальця мала іншу назву – Зосина Воля. Так вулицю назвали на честь доньки магнатів Потоцьких Софії, яка ініціювала тут будівництво притулку для нужденних.

До речі, найдовша вулиця в Україні розташована у селі Орів на Львівщині. Вулицю Тараса Шевченка, яка простягається на 14 кілометрів, у 2021 році навіть внесли до Книги рекордів Гіннеса України.