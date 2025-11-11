Гідеса з 7-річним досвідом у туризмі Ірина Білецька зазначила, що дешево – не означає весь час спати в автобусі та їсти сухпайок. Можна подорожувати бюджетно і при цьому насолоджуватися мандрівкою. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Знижки, які варто не пропустити: на чому можуть зекономити туристи у Чорну п'ятницю

Дешеві подорожі – не міф. Просто потрібно розумно економити. Бо буває, що ти спочатку бачиш гарну ціну, купуєш, а потім дивуєшся, чому вийшло у два рази дорожче. Я точно знаю, де туристи переплачують, а де можна зекономити,

– наголосила гідеса.

Які є лайфхаки для економії у подорожах?

Літати лише з ручною поклажею. Часто за багаж потрібно заплатити так само як за квиток. Бронювати тури або квитки треба заздалегідь, бо чим більше часу залишається до потрібної дати, тим дешевше все коштує. Обирати тури з нічними переїздами, щоб не платити за ніч в готелі, але мати цілий день у місті. Використовувати eSIM – це дешевше, ніж роумінг. При оплаті карткою обирати валюту країни, в якій перебуваєш. Так буде вигідніше. Носити з собою багаторазову пляшку для води, бо у країнах Європи часто можна набрати воду у фонтанчиках на вулиці і зекономити пару євро. Їсти там, де їдять місцеві. Це не лише дешевше, а й смачніше та атмосферніше.

Видання Lonely Planet радить бюджетним мандрівникам оминати пік сезону. Зазвичай влітку чи на Різдво ціни у європейських країнах зростають через великий попит. І переліт, і проживання в готелях, і навіть екскурсії коштують дорожче. Якщо у вас обмежений бюджет, то краще їхати у несезон.

Бюджетний і смачний заклад можна розпізнати за відвідувачами – якщо серед гостей є багато літніх людей, то тут точно буде смачно і недорого.

Яку пораду дала інша мандрівниця?

Тревел-блогерка @sofia.rist теж дала важливу пораду щодо того, як подорожувати Європою. За її словами, навіть для безкоштовного входу у музей потрібно бронювати квиток. Річ у тому, що кількість безкоштовних квитків – обмежена. Тому у дні, коли європейські музеї пропонують вільний вхід, ви все одно не можете зайти просто так. До слова, бронювати квиток варто чим раніше.