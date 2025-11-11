Гідеса з 7-річним досвідом у туризмі Ірина Білецька зазначила, що дешево – не означає весь час спати в автобусі та їсти сухпайок. Можна подорожувати бюджетно і при цьому насолоджуватися мандрівкою. Про це повідомляє 24 Канал.
Дешеві подорожі – не міф. Просто потрібно розумно економити. Бо буває, що ти спочатку бачиш гарну ціну, купуєш, а потім дивуєшся, чому вийшло у два рази дорожче. Я точно знаю, де туристи переплачують, а де можна зекономити,
– наголосила гідеса.
Які є лайфхаки для економії у подорожах?
- Літати лише з ручною поклажею. Часто за багаж потрібно заплатити так само як за квиток.
- Бронювати тури або квитки треба заздалегідь, бо чим більше часу залишається до потрібної дати, тим дешевше все коштує.
- Обирати тури з нічними переїздами, щоб не платити за ніч в готелі, але мати цілий день у місті.
- Використовувати eSIM – це дешевше, ніж роумінг.
- При оплаті карткою обирати валюту країни, в якій перебуваєш. Так буде вигідніше.
- Носити з собою багаторазову пляшку для води, бо у країнах Європи часто можна набрати воду у фонтанчиках на вулиці і зекономити пару євро.
- Їсти там, де їдять місцеві. Це не лише дешевше, а й смачніше та атмосферніше.
Видання Lonely Planet радить бюджетним мандрівникам оминати пік сезону. Зазвичай влітку чи на Різдво ціни у європейських країнах зростають через великий попит. І переліт, і проживання в готелях, і навіть екскурсії коштують дорожче. Якщо у вас обмежений бюджет, то краще їхати у несезон.
Бюджетний і смачний заклад можна розпізнати за відвідувачами – якщо серед гостей є багато літніх людей, то тут точно буде смачно і недорого.
Яку пораду дала інша мандрівниця?
Тревел-блогерка @sofia.rist теж дала важливу пораду щодо того, як подорожувати Європою. За її словами, навіть для безкоштовного входу у музей потрібно бронювати квиток. Річ у тому, що кількість безкоштовних квитків – обмежена. Тому у дні, коли європейські музеї пропонують вільний вхід, ви все одно не можете зайти просто так. До слова, бронювати квиток варто чим раніше.