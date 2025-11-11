Гидеса с 7-летним опытом в туризме Ирина Белецкая отметила, что дешево – не означает все время спать в автобусе и есть сухпаек. Можно путешествовать бюджетно и при этом наслаждаться путешествием. Об этом сообщает 24 Канал.
Читайте также Скидки, которые стоит не пропустить: на чем могут сэкономить туристы в Черную пятницу
Дешевые путешествия – не миф. Просто нужно разумно экономить. Потому что бывает, что ты сначала видишь хорошую цену, покупаешь, а потом удивляешься, почему получилось в два раза дороже. Я точно знаю, где туристы переплачивают, а где можно сэкономить,
– подчеркнула гидеса.
Какие есть лайфхаки для экономии в путешествиях?
- Летать только с ручной кладью. Часто за багаж нужно заплатить так же как за билет.
- Бронировать туры или билеты надо заранее, потому что чем больше времени остается до нужной даты, тем дешевле все стоит.
- Выбирать туры с ночными переездами, чтобы не платить за ночь в отеле, но иметь целый день в городе.
- Использовать eSIM – это дешевле, чем роуминг.
- При оплате карточкой выбирать валюту страны, в которой находишься. Так будет выгоднее.
- Носить с собой многоразовую бутылку для воды, потому что в странах Европы часто можно набрать воду в фонтанчиках на улице и сэкономить пару евро.
- Есть там, где едят местные. Это не только дешевле, но и вкуснее и атмосфернее.
Издание Lonely Planet советует бюджетным путешественникам обходить пик сезона. Обычно летом или на Рождество цены в европейских странах растут из-за большого спроса. И перелет, и проживание в отелях, и даже экскурсии стоят дороже. Если у вас ограниченный бюджет, то лучше ехать в несезон.
Бюджетное и вкусное заведение можно распознать по посетителям – если среди гостей есть много пожилых людей, то здесь точно будет вкусно и недорого.
Какой совет дала другая путешественница?
Тревел-блогерка @sofia.rist тоже дала важный совет относительно того, как путешествовать по Европе. По ее словам, даже для бесплатного входа в музей нужно бронировать билет. Дело в том, что количество бесплатных билетов – ограничено. Поэтому в дни, когда европейские музеи предлагают свободный вход, вы все равно не можете зайти просто так. К слову, бронировать билет стоит чем раньше.