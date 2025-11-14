Это село – Микуличин в Ивано-Франковской области. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Travel Guide.

Что известно о Микуличине – самом длинном селе в Украине?

Первые письменные упоминания о Микуличине датированы еще 1412 годом. На протяжении веков село поглощало близлежащие хутора и увеличивалось в размере. Населенный пункт сформировался вдоль долины и дороги, поэтому сейчас здесь со всех сторон можно созерцать впечатляющие пейзажи.

По данным в Википедии, в 19 веке длина Микуличина составляла 44 километра. Его территория простиралась от Яремча до границы с Закарпатьем. Из-за этого село было крупнейшим во всей Австро-Венгерской империи. В 1927 году Польша отсоединила несколько населенных пунктов от Микуличина, из-за чего его размер уменьшился. Однако Микуличин до сих пор остается самым длинным селом в Украине.



Пейзажи в Микуличине / Фото @mountainwhitehouse

Чем Микуличин привлекает туристов?

Микуличин – это настоящая жемчужина Карпат и магнит для туристов. Здесь есть все – и захватывающие горные вершины, покрытые лесами, и стремительная река Прут, и водопад Женецкий Гук и длинная и интересная история.

Туристы приезжают в Микуличин в любое время года, ведь здесь всегда царит особая атмосфера покоя и гармонии. Кроме захватывающих пейзажей, здесь есть и другие интересные локации:

Деревянная церковь Троицы, которая является памятником деревянной архитектуры Карпат;

Музей обычаев символики Гуцульщины, который расскажет о культуре региона;

большие качели, которые просто обожают туристы.

