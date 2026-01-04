Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Де розташоване одне з найспекотніших міст у світі?

Місто Кувейт вважають одним із найспекотніших на планеті. У літні місяці температура тут сягає екстремальних значень, однак узимку ситуація зовсім інша. У січні, який вважається найпрохолоднішим періодом року, повітря зазвичай прогрівається лише до близько 20 градусів тепла, що робить цей час комфортним для подорожей.

Як виглядає Кувейт: дивитись відео

Рекордну спеку в регіоні зафіксували 21 липня поблизу столиці: у районі Мітріба температура досягла 53,9 градусів. Всесвітня метеорологічна організація підтвердила цей показник як найвищий температурний рекорд в Азії. Через небезпеку для здоров'я влітку туристам радять відкладати поїздки до Кувейту до зимових або весняних місяців.

Місцевий гід Валід Алхамі, який усе життя прожив у місті Кувейт, описує його як місце, з якого люди майже не виїжджають. Водночас місто має репутацію найгарячішого мегаполіса у світі. У 2021 році температура перевищувала 50 градусів протягом 19 днів поспіль, що стало серйозним викликом для мешканців.

Влітку життя в місті практично зупиняється. Більшість людей намагаються залишатися в приміщеннях із кондиціонерами, які є всюди: від житлових будинків до торгових центрів. Багато місцевих жителів на цей час виїжджають за кордон, а частина бізнесів тимчасово припиняє роботу. Законодавство забороняє працювати з 10:00 до 17:00, тож робочі зміни часто переносять на ніч або ранній ранок.

Алхамі зазначає, що з кожним роком спеку відчувають дедалі гостріше. Середні температури поступово зростають, і місту доводиться постійно адаптуватися до нових умов. Держава активно підтримує населення: електроенергія, медицина та освіта фінансуються за рахунок нафтових доходів, а податки для громадян фактично відсутні. Це дозволяє мешканцям безперервно користуватися кондиціонерами навіть у найспекотніші періоди.

Майже всі закриті громадські простори охолоджуються цілодобово, а на вулицях працюють системи зрошення, що знижують температуру повітря. Попри офіційну заборону на роботу на відкритому просторі в денні години, влітку все ж можна побачити працівників, які змушені працювати під палючим сонцем, повністю закриваючи тіло одягом для захисту від спеки.

Для туристів Кувейт пропонує низку цікавих локацій. Серед них: Кувейтські вежі, що стали символом міста, Велика мечеть та традиційні східні ринки. Туристичні групи здебільшого складаються з американців і європейців. Навіть у найспекотніші місяці екскурсії не припиняються, однак більшість пересувань відбувається в транспорті з кондиціонером.

Кувейт – одне з найменш зручних для пішохідних прогулянок міст. Широкі автомагістралі, інтенсивний рух, подекуди відсутні або занедбані тротуари, значні відстані між локаціями та високий рівень забруднення повітря роблять місто значно комфортнішим для пересування автомобілем, ніж пішки, пише Never Ending Footsteps.

