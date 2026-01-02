Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Де розташована "Швейцарія" у Греції та чому її варто побачити?

Захований у центрі материкової Греції, у хребті Пінд, лежить регіон Аграфа – це буквально "неписані гори", настільки важкодоступні, що навіть у Візантійській та Османській імперіях збирачі податків не змогли їх освоїти. Поки решта Греції була нанесена на карту, Аграфи залишалися майже порожнім простором.

Регіон Аграфа / фото Medium

Гори Аграфа розділяють Фессалію на півдні від центральної Греції на півночі. Найвища вершина – Тимфрістос, 7600 футів над рівнем моря. Місцеві жителі живуть переважно за рахунок розведення великої рогатої худоби, виробництва вина та меду, а туризм, хоч і присутній, лишається не масовим.

Аграфи часто називають "Грецькою Швейцарією" через альпійські вершини, засніжені навіть навесні, смарагдові водойми серед ялинових лісів та традиційні кам'яні села, як Аграфа і Вініані, що причіпляються до схилів скель.

Головна визначна пам'ятка регіону – штучне озеро Пластірас, розташоване на висоті понад 792 метри. Воно створене шляхом греблі річки Тавропос та пропонує активності на воді: катання на водних велосипедах, байдарках, а також піші прогулянки та верхову їзду. Села Аграфи зберігають традиційний шарм та автентичну грецьку гостинність. Найцікавіші:

Кренті – база з гостьовими будинками та тавернами.

– база з гостьовими будинками та тавернами. Фідакія – славиться красою та доступом до річки.

– славиться красою та доступом до річки. Montenema Handmade Village – сучасний екологічний відпочинок.

Які практичні поради варто знати відвідувачам Аграфи?

Рюкзак і речі

Добре мати надійний рюкзак, особливо якщо плануєте багатоденний похід у гори. Беріть з собою невелику сумку для швидкого доступу до води, їжі та необхідних дрібниць, пише Medium.

Транспорт

Поїздка в гори на орендованому автомобілі може бути повільною через вузькі дороги та маленькі міста (наприклад, Ламія). Вузькі грецькі вулички краще уникати, якщо не знайомі з маршрутом.

Долина річки Аграфіотіс / фото Medium

Карти та навігація

Звичайні грецькі карти можуть бути неточними для гірських маршрутів. Рекомендується мати топографічні карти або цифровий GPS для орієнтування. Контурні лінії на картах можуть не відповідати реальному рельєфу, тож завжди перевіряйте місцевість наявністю стежок і джерел води.

Джерела води

У високогір'ї джерела можуть бути складні для знаходження, деякі з них можуть бути сухими. Добре мати запасну воду або перевіряти джерела на карті заздалегідь.

Дика природа

Ведмеді рідкісні, але дотримуйтесь базових правил безпеки: не залишайте їжу поруч із наметом без захисту, можна використовувати "ведмежі сумки". Бджоли досить активні в горах, особливо навколо трав'янистих місць і вуликів – будьте обережні з наметом і їжею.

