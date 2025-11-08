Греція – це точно не та країна, яка перша спадає на думку під час обговорення зимової відпустки. Та насправді взимку вона не менш цікава, аніж влітку. Про те, чим зайнятися і куди поїхати у Греції взимку, 24 Канал розповідає з посиланням на популярний туристичний путівник Lonely Planet.

Куди поїхати у Греції взимку?

Гамірні Афіни та сонний Пелопоннес

Взимку Афіни дуже гамірні. Мешканці грецької столиці повертаються з островів додому, тож тут панує активне життя з веселими вечірками та іншими різними подіями. Вдень туристам варто прогулятися Акрополем, який в цю пору не такий переповнений відвідувачами, а тому можна краще все роздивитися. Те саме стосується й усіх інших популярних пам'яток і музеїв Афін.

Недалеко від Афін розташований півострів Пелопоннес, де можна прогулятися мальовничими сільськими стежками, зупинитися у приморському містечку Нафпіло та відвідати мистецькі заходи.

Подорожі між островами

Багато кому це здасться дивним, та грецькі острови можна відвідати не лише влітку. Зимове острівне життя дуже відрізняється від літнього. Тут нема туристів – лише місцеві мешканці. Панує дружня й гостинна атмосфера, а погода створює зовсім іншу картинку, аніж влітку.

Важливо! Якщо плануєте поїздку на острів Крит, то обов'язково завітайте у місто Іракліон. Його назвали справжнім "раєм для гурманів" через смачну автентичну їжу та невелику кількість туристів.

Екскурсія давньогрецькими пам'ятками

Влітку усі давньогрецькі пам'ятки переповнені туристами, адже кожен хоче побачити те, що збереглося з часів Стародавньої Греції. Крім того, погода в літні місяці дуже спекотна, тож екскурсії можуть бути доволі виснажливими.

Взимку вже ніщо не завадить побачити монастирі мальовничої Метеори, славнозвісну гору Олімп, на якій жили боги, македонські гробниці Вергіна, храм Посейдона тощо.



Комплекс Метеора у Греції / Фото Maarten van den Heuvel, Pexels

Яка погода в Греції взимку?

Як пише Greece Insiders погода в Греції залежить від регіону – на півночі панує справжня зимова казка зі снігом, а на півдні та островах клімат м'якший, тож середня температура повітря вдень коливається від +10 до +18 градусів.

Проте важливо пам'ятати, що взимку в Греції триває сезон дощів, а тому варто взяти відповідний одяг і обов'язково прихопити теплу куртку. Погода може часто змінюватися, а тому краще одягатися шарами, щоб легко накинути або зняти з себе щось.