Шукаючи, де спекотно в листопаді, легко загубитися серед безлічі екзотичних напрямків. Ми підготували найкращу підбірку для відпочинку з сім'єю у листопаді, тож читайте нижче всі деталі від 24 Каналу з посиланням на CondeNastTraveller.

Які є теплі напрямки для відпустки у листопаді?

1. Кейптаун, Південна Африка

Середня максимальна температура в листопаді: + 25 градусів. Листопад у Кейптауні – це початок літа, коли погода ідеальна для прогулянок містом і відвідування виноградників. Пляжі Кліфтона та Муйзенберг пропонують відпочинок біля води, а винні маєтки в околицях радують пишними садами та дегустаціями.

2. Мальта

Середня максимальна температура в листопаді: + 21 градусів. Мальта дарує м'який осінній клімат із сонячними вечорами. Тут можна гуляти історичними вулицями Валетти, досліджувати фортеці лицарів і насолоджуватися архітектурною різноманітністю острова.

Мальта для відпочинку / фото Getty

3. Крит, Греція

Середня максимальна температура в листопаді: + 20 градусів. Крит у листопаді залишається теплим і спокійним. Можна відвідати ущелину Самарії, незаймані пляжі, маленькі села та насолодитися справжньою грецькою гостинністю.

4. Бангкок, Таїланд

Середня максимальна температура в листопаді: + 33 градусів. Кінець листопада в Бангкоку – це ідеальний час для подорожі: погода тепла, але не надто спекотна. Місто приваблює кулінарними вулицями, квітковими ринками та багатою культурною атмосферою.

Бангкок, Таїланд / фото Getty

Де насолодитися теплом восени разом із сім’єю?

1. Лас-Вегас, Невада

Як пише Tripswithtykets, Лас-Вегас не тільки для дорослих: тут багато сімейних розваг, від басейнів і шоу до американських гірок і гондол у Венеціанському. Місто також ідеальне для екскурсій на природу, наприклад до Каньйону Ред-Рок або греблі Гувера.

2. Палм-Спрінгс, Каліфорнія

Палм-Спрінгс пропонує теплий зимовий клімат і безліч сімейних атракцій: від зоопарку Жива пустеля та авіаційного музею до повітряного трамвая. Любителі природи можуть відвідати Національний парк Джошуа Трі або весело провести час у динозаврах Кабазон.

Палм-Спрінгс, Каліфорнія / фото PlanetofHotels.com

3. Disney's Aulani, О'аху, Гаваї

Disney's Aulani – ідеальне місце для тропічного сімейного відпочинку. Тут можна зустріти Міккі та Стіча, насолоджуватися басейнами та водними гірками, відпочивати на пляжі і брати участь у сімейних заходах, таких як луау.

Де ще відпочити у листопаді?